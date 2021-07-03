نواب: قاعدة 3 يوليو إضافة جديدة للقدرات العسكرية المصرية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتبر عدد من اعضاء مجلسى النواب ولاسيوخ ان افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى اليومالسبت قاعدة 3 يوليو البحرية، اضافة إلى القدرة العسكرية المصرية وانها ستسهم بشكل فعال في تامين الجانب الغربى والشمالى لمصر .

و قال النائب عبدالرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ، أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي لمصر، تعد إضافة للقدرات العسكرية المصرية بهدف حماية الأمن القومي المصري من الدرجة الأولى ولا تشكل أي نوع من التهديد لأي أحد، مضيفًا أن إنشاء مثل تلك القواعد تمثل شهادة قوية لإثبات قدرات القوات المسلحة أمام العالم أجمع، فضلاً عن إبراز الجهود التي تقوم بها في تأمين الحدود وتحقيق الاستقرار داخل الدولة وهو ما يبعث برسالة طمأنة للشعب المصري..

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن قاعدة 3 يوليو تعد ثالث قاعدة عسكرية منذ تولي السيسي مقاليد الحكم، بعد إنشاء قاعدة محمد نجيب العسكرية في يوليو 2017 لتغطية الاتجاه الاستراتيجي الغربي، وقاعدة برنيس في يناير 2020، لتغطية الاتجاه الجنوبي للبحر الأحمر ولتأمين المجرى الملاحي لقناة السويس، والقاعدة الثالثة هي 3 يوليو البحرية التي تم افتتاحها اليوم

وقال الدكتور ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ إن الخطاب التاريخي للقوات المسلحة يوم 3 يوليو أثلج قلوب المصريين، واليوم تمر الذكرى الثامنة لخطاب 3يوليو، ذلك الخطاب الذي كان بمثابة طوق النجاة للشعب المصرى، والذى أكد بما لا يدع مجال للشك استجابة القوات المسلحة لنداء الجموع الغفيرة من المواطنين في الميادين والشوارع واستدعت القوات دورها الوطنى وليس دورها السياسى للحفاظ على البلاد.

فيما أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بافتتاح، قاعدة 3 يوليو البحرية بمدرينة جرجوب، مشيرًة إلى أنها تعتبر أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط.

وأضافت عطوة، أن افتتاح الرئيس اليوم قاعدة 3 يوليو يؤكد إضافة قلعة جديدة إلى قلاع مصر العسكرية، تساعد في اكتساب قدرات جديدة تضاف إلى القدرة المتنامية في إطار برنامج تحديث شامل للقوات المسلحة، وأكدت أن قاعدة 3 يوليو تعتبر نقطة ارتكاز جديدة ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية

وقال النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، إن قاعدة 3 يوليو تعتبر واحدة من أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط.

وأضاف أن هذه القاعدة تساهم وبشكل كبير في تأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وتعمل على صون مقدراتها الاقتصادية، بالإضافة إلى تأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الامن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن قاعدة ٣ يوليو اضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية