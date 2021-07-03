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فيلم «F9» يحقق إيرادات قياسية في هوليوود و7 دول (تفاصيل)

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فيلم «F9» يحقق إيرادات قياسية في هوليوود و7 دول (تفاصيل) فيلم «F9» يحقق إيرادات قياسية في هوليوود و7 دول (تفاصيل)

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إيرادات قياسية حققها الجزء التاسع من سلسلة الأكشن السينمائية الشهيرة «Fast and Furious»، والتي تعرض حاليا باسم «F9»، في 8 أسواق عالمية، منها كوريا وهونج كونج وروسيا، والإمارات العربية، والمملكة العربية ، ومصر، والصين، وحقق الفيلم إيرادات كبيرة حول العالم، وتجاوز 852 مليون دولار، ليقترب من المليار دولار خلال فترة وجيزة.


وحقق الفيلم في الولايات المتحدة 70 مليون دولار خلال أسبوع عرضه الأول، متصدرا شباك التذاكر الأمريكي، وتلاه فيلم الرعب«A Quiet Place Part II» الذي حقق خلال عطلة الأسبوع 6.2 مليون دولار، وتجاوزت إيراداته الإجمالية 136 مليون دولار في 5 أسابيع عرض.


وجاء في المركز الثالث فيلم «Hitman's Wife's Bodyguard» محققا 4.9 مليون دولار هذا الأسبوع، ووصلت إجمالي إيراداته إلى 25.8 مليون دولار في أسبوعي عرض.


وفي المركز الرابع جاء فيلم «Peter Rabbit 2: The Runaway» محققا 4.8 مليون دولار، ووصلت إيراداته إلى 28.8 مليون دولار في 3 أسابيع عرض.
وفي المركز الخامس جاء فيلم الخيال «Cruella» بإيرادات وصلت إلى 3.8 مليون دولار، وإجمالي إيراداته 71.4 مليون دولار خلال 5 أسابيع.


سلسلة أفلام «Fast and Furious» يقوم ببطولته الأبطال الرئيسيين فان ديزيل وميشيل رودريجز للقيام بشخصيتي «دومينيك» وحبيبته «ليتي»، وانضم إليهما في الجزء التاسع كل من «جون سينا» و«جوردانا بروستر» للقيام بدور أشقاء دومينيك وناتلي إيمانويل وتشارليز ثيرون وهيلين ميرين.
وشهد الجزء التاسع العديد من التأجيلات والتغيرات في موعد العرض، وذلك بسبب جائحة كورونا التي أدت إلى إغلاق جميع دور العرض حول العالم قبل أشهر، وكان من المقرر طرح الجزء العاشر من السلسلة خلال 2021، وتأجل أيضا بسبب تأخير طرح الجزء التاسع.
وحققت سلسلة «Fast and FuriouS» التي تدور حول مجموعة من متسابقي الشوارع، ما يزيد على 5 مليارات دولار من مبيعات التذاكر في أنحاء العالم منذ عرض أول أفلام السلسلة في 2001.

المصرى اليوم

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