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سيارة مربوطة في قدم سائق.. حكاية صورة أثارت سخرية وغضب رواد السوشيال ميديا

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أثارت صورة متداولة على صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» غضب العديد من الأشخاص نتيجة سخرية البعض الآخر من الموقف الذي تحويه الصورة، وهو لشخص يرتدي جلبابًا يفترش الأرض نائمًا وإحدى قدميه مربوطة بحبل في إكصدام سيارة نصف نقل حمراء اللون.

بعض الصفحات على فيس بوك أشارت إلى أن الصورة تم التقاطها بموقف بالعاشر من رمضان، بينما تدل حروف السيارة على أنها مرور أسيوط، وتنوعت التعليقات على تلك الصفحات ما بين سخرية من الموقف الذي تحويه الصورة، وبين غضب من تلك السخرية.

صورة متداولة لسائق قدمه مربوطة بسيارة

ومن أبرز التعليقات: «وربنا الشعب المصري دااا شوية أفكار عنب.. دااا على أساس إن مش هتسمع صوت العربيه مثلًا» و«ممكن الراجل تعبان ونايم يرتاح شويه واللي صور هو اللي رابط الحبل ومنزل الصورة يتحادق بيها علشان الناس تضحك له» و«والله تهريج وتمثيل وحاجات غير منطقية نهائي» و«الناس اللي بتتريق ع الراجل ده بيراعى أكل عيشه ويحافظ عليه فبلاش نتريق على حد» و«الناس ديه ربنا يقويها بيطبق باليوم في السواقة لما بينام من التعب مش بيحس بحاجة خالص» و«هزار بايخ من واحد صحبه».

المصرى اليوم

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