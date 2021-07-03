أخبار عاجلة

لأسباب زوجية .. ريا أبي راشد تشجع منتخب إيطاليا في يورو 2020 -
بسبب ركلات الترجيح.. إساءات عنصرية تنهال على ثلاثة من لاعبي إنجلترا -
505 آلاف طن.. "الحبوب" ترسي الدفعة الرابعة من القمح المستورد هذا العام -
8 فوائد للبطيخ.. لهذا السبب لا يمكن التخلي عنه في الصيف -
تسريبات تكشف تحديثات كبرى من أبل لحاسبها "ماك بوك برو" -
التطعيم ضد كورونا أم ارتداء بدلة رواد الفضاء.. أيهما تختار للوقاية؟ -
بخطة أمنية محكمة.. القبض على قاتل عامل التوصيل بالكويت -
اليوم.. الشارع الأردني يترقب جلسة الحسم بـ "قضية الفتنة" -
فريق طبي بمستشفى سليمان الحبيب يعالج "ستينياً" من تضخم البروستات خلال "7" دقائق -
تنبيه من حالة سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على الباحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

وزير الشباب والرياضة يصل الغربية لافتتاح عدة ملاعب بالمحافظة

Print
وزير الشباب والرياضة يصل الغربية لافتتاح عدة ملاعب بالمحافظة وزير الشباب والرياضة يصل الغربية لافتتاح عدة ملاعب بالمحافظة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم السبت، إلى محافظة الغربية، وكان في استقباله الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قبل بدء برنامج زيارته للمحافظة، والذي يتضمن افتتاح ملعبي كرة القدم بنطاق قرية بنا أبوصير.

أوضح الدكتور أشرف صبحي أن جهود وزارة الشباب والرياضة لا تتوقف في دعم وتطوير كافة المنشآت في محافظات الجمهورية ومساندة الشباب وتوسيع قاعدة ممارسي الرياضة، تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية الجديدة بتحسين حياة مواطنيها على كل شبر من أرض الوطن.

‏‎ومن المقرر ان يرافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال افتتاح الملاعب كل من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، أحمد الوكيل، مدير مديرية الشباب والرياضة بالغربية، وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
لأسباب زوجية .. ريا أبي راشد تشجع منتخب إيطاليا في يورو 2020

لأسباب زوجية .. ريا أبي راشد تشجع منتخب إيطاليا في يورو 2020

تطهير وتعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية

تطهير وتعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية

استمرار ارتفاع درجات الحرارة بشمال سيناء

استمرار ارتفاع درجات الحرارة بشمال سيناء

بشرى للموظفين في العاصمة الإدارية .. 2000 جنيه بدل سكن تضاق للراتب شهريًا

بشرى للموظفين في العاصمة الإدارية .. 2000 جنيه بدل سكن تضاق للراتب شهريًا