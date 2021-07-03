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صبحي وحسين والغضبان يضعون حجر أساس المصري الجديد الأحد

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صبحي وحسين والغضبان يضعون حجر أساس ستاد المصري الجديد الأحد صبحي وحسين والغضبان يضعون حجر أساس المصري الجديد الأحد

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ضع الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يرافقه الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ونائب بورسعيد ،واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والمهندس هاني ضاحي رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل المنفذة للمشروع، والسيد سمير حلبية رئيس النادي المصري، ولفيف من نجوم الرياضة والمجتمع المصري غدا الاحد بوضع حجر الأساس للملعب الجديد باستاد المصري البورسعيدي.

ووفقا للدكتور محمود حسين فانه سيعقب وضع حجر الاساس المؤتمر الصحفي لوضع حجر الأساس لاستاد المصري الجديد بمدينة بورسعيد.

المصرى اليوم

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