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وزير الرياضة يكرم بطل التجديف حاتم قنديل

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وزير الرياضة يكرم بطل التجديف حاتم قنديل وزير الرياضة يكرم بطل التجديف حاتم قنديل

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أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اتصالا هاتفيا بالمهندس حاتم قنديل بطل في التجديف الذي استطاع أن يحطم الرقم القياسي التجديف من خلال رحلته من اسوان والتى بدأت أول شهر يونيو وانتهت بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط.
ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الوزارة حريصة على رعاية ودعم كافة المبادرات الشبابية في المجالات المختلفة وخاصة الرياضية منها.
مشيرا أنه تابع رحلة حاتم قنديل من أسوان إلى دمياط كونها أحد أهم المبادرات الشبابية الرياضية التي جاءت في ضوء الاحتفالات بثورة 30 يونيو المجيدة بهدف الترويج للعديد من المبادرات القومية فصلا عن أهميتها في الترويج للسياحة المصرية وتشجيع الشباب على إطلاق مبادراتهم المجتمعية والتنموية والرياضية لخدمة المجتمع المصرى .
وأضاف وزير الرياضة أن الإنجازات والنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية حاليا في شتي المجالات وكان الشباب هم المستفيد الأول منها شجعت شباب مصر على إطلاق طاقاتهم الإبداعية وتنفيذ مبادراتهم التنموية وهو الأمر الذي تحرص الوزارة على دعمه بشكل مستمر من خلال توفير كافة الإمكانات المادية واللوجستية وتهيئة الأجواء المناسبة لهم.
ومن المقرر أن يستقبل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي المهندس حاتم قنديل بمقر الوزارة لتهنئته بهذا الإنجاز غير المسبوق وبحث كيفية الترويج لتلك المبادرات الشبابية الرياضية على المستوى العالمي بهدف تعظيم الاستفادة منها في شتي مجالات العمل التنموي المصرى.

المصرى اليوم

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