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قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب بمناسبة فتح باب الأشتركات الجديدة، رد العضويات القديمة التي سقطت عضويتها بالنادي بسبب عدم سداد الاشتراك طوال أربع سنوات ماضية.

وأكد حسام المندوه عضو مجلس الإدارة، والمشرف على ملف العضوية بالنادي أن هناك فرصة محددة أمام أصحاب تلك العضويات لاستردادها من جديد وفقا لشروط حددها النادي ولفترة معينة.

وأشار إلى أن هناك اقبالا كبيرا على تجديد العضويات، وأيضا على رد العضويات التي لم يسدد أصحابها الاشتراك لأربع سنوات ماضية، ويحقق النادي كل الاشتراطات الاحترازية من أجل الحفاظ على الأعضاء من تفشي فيروس كورونا أثناء عملية التسديد.