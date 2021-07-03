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يفتح الباب لفترة محددة لرد العضويات القديمة

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الزمالك يفتح الباب لفترة محددة لرد العضويات القديمة يفتح الباب لفترة محددة لرد العضويات القديمة

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قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي برئاسة الكابتن حسين لبيب بمناسبة فتح باب الأشتركات الجديدة، رد العضويات القديمة التي سقطت عضويتها بالنادي بسبب عدم سداد الاشتراك طوال أربع سنوات ماضية.

وأكد حسام المندوه عضو مجلس الإدارة، والمشرف على ملف العضوية بالنادي أن هناك فرصة محددة أمام أصحاب تلك العضويات لاستردادها من جديد وفقا لشروط حددها النادي ولفترة معينة.

وأشار إلى أن هناك اقبالا كبيرا على تجديد العضويات، وأيضا على رد العضويات التي لم يسدد أصحابها الاشتراك لأربع سنوات ماضية، ويحقق النادي كل الاشتراطات الاحترازية من أجل الحفاظ على الأعضاء من تفشي أثناء عملية التسديد.

المصرى اليوم

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