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بمناسبة فتح باب الاشتراكات للعام المالي الجديد قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب إقامة مزايدة كبيرة لمحبي وعشاق نادي الزمالك، وهواة الأرقام المميزة على العضويات التي تحمل أرقاما مميزة وسقطت عضوية أصحابها بالنادي، وأصبحت تلك العضويات المميزة ملكا للنادي.

وأكد حسام المندوه عضو مجلس الإدارة أن العضويات المميزة تجد إقبالا كبيرا عليها في العالم بأسره من هواة الأرقام المميزة لذا تقرر فتح باب المزايدة عليها لحصول الزمالك على أعلى استفادة منها ومثال لتلك العضويات العضوية رقم ٢٧ والعضوية التي تحمل رقم ٣٣ والعضوية رقم ١١١١ وكلها عضويات قديمة يحرص محبي النادي على حملها واقتنائها لتكون بأسمائهم.