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إيران تتنصّل من مسؤولية دعم الميليشيات المهاجمة للقوات الأمريكية في العراق

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إيران تتنصّل من مسؤولية دعم الميليشيات المهاجمة للقوات الأمريكية في العراق إيران تتنصّل من مسؤولية دعم الميليشيات المهاجمة للقوات الأمريكية في العراق
"روانجي" أقرّ بأن استهداف منشآت واشنطن خطأ

إيران تتنصّل من مسؤولية دعم الميليشيات المهاجمة للقوات الأمريكية في العراق

نفت إيران، اليوم (السبت)، صلاتها بتقديم الدعم لميليشيات عراقية بغية شنّ هجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا.

وقال مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي: "أي ادعاء ينسب إلى إيران، وأي هجوم يُنفذ ضد أفراد أو منشآت أمريكية في العراق؛ خطأ في الحقيقة، ويفتقر إلى الحد الأدنى من متطلبات الصحة والدقة"؛ وفقًا لـ"رويترز".

واعتبر "روانجي" أن "الاتهامات الأمريكية في هذا الصدد ليس لها أساس واقعي أو قانوني".

وأبلغت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء الماضي، بأنها شنت ضربات جوية على ميليشيات مسلحة مدعومة من إيران في سوريا والعراق لمنع المسلحين وطهران من تنفيذ أو دعم المزيد من الهجمات على القوات أو المنشآت الأمريكية.

وتنصّ المادة 51 في ميثاق الأمم المتحدة على ضرورة إخطار مجلس الأمن المؤلّف من 15 دولةً عضوًا على الفور بأي تحرك يتخذه أي بلد دفاعًا عن النفس في وجه أي هجوم مسلح.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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