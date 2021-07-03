أخبار عاجلة

لأسباب زوجية .. ريا أبي راشد تشجع منتخب إيطاليا في يورو 2020 -
بسبب ركلات الترجيح.. إساءات عنصرية تنهال على ثلاثة من لاعبي إنجلترا -
505 آلاف طن.. "الحبوب" ترسي الدفعة الرابعة من القمح المستورد هذا العام -
8 فوائد للبطيخ.. لهذا السبب لا يمكن التخلي عنه في الصيف -
تسريبات تكشف تحديثات كبرى من أبل لحاسبها "ماك بوك برو" -
التطعيم ضد كورونا أم ارتداء بدلة رواد الفضاء.. أيهما تختار للوقاية؟ -
بخطة أمنية محكمة.. القبض على قاتل عامل التوصيل بالكويت -
اليوم.. الشارع الأردني يترقب جلسة الحسم بـ "قضية الفتنة" -
فريق طبي بمستشفى سليمان الحبيب يعالج "ستينياً" من تضخم البروستات خلال "7" دقائق -
تنبيه من حالة سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على الباحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"المديني" رئيسًا تنفيذيًّا مكلفًا للمركز الوطني لإدارة الدين

Print
"المديني" رئيسًا تنفيذيًّا مكلفًا للمركز الوطني لإدارة الدين "المديني" رئيسًا تنفيذيًّا مكلفًا للمركز الوطني لإدارة الدين
يتمتع بخبرات واسعة في المجالين المالي والاستثماري

وافق مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين برئاسة وزير المالية محمد الجدعان، على تعيين هاني بن مديني المديني رئيسًا تنفيذيًّا مكلفًا للمركز.

وجاء تعيين "المديني" استنادًا إلى خبراته الواسعة ومعرفته العميقة في المجالين المالي والاستثماري وإدارة الخزينة، ليقود دفة المركز نحو تحقيق أهدافه باستدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين لإصدار أدوات الدين السيادية والمساهمة في وضع سياسة الدين العام للمملكة وتطويرها، وتأمين احتياجات المملكة من التمويل على المدى القصير والمتوسط والبعيد مـن خلال وضع استراتيجيات وخطط سنوية للاقتراض تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز نمو القطاع المالي.

وثمن "المديني" لمجلس الإدارة هذه الثقة التي سيكون لها عظيم الأثر في مواصلة الجهود المبذولة لاستكمال مسيرة المركز لتحقيق أهدافه المنشودة.

ويأتي تكليف هاني المديني ليكون خلفًا لفهد السيف، الذي أسهم في إنشاء مكتب إدارة الدين في وزارة المالية عام 2015م، كما أسهم كذلك بنشأة وتأسيس المركز الوطني لإدارة الدين عام 2019م، ليصبح بإنجازاته غير المسبوقة أحد أكثر مراكز إدارة الدين نجاحًا وتطورًا في المنطقة.

وقد انضم للمركز الوطني لإدارة الدين في سبتمبر 2019 كرئيس لإدارة المحافظ، وكُلف بمنصب نائب الرئيس التنفيذي في مارس 2021.

وتم اختياره ليكون عضوًا بمجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، والشركة لخدمات الضمان الإسكاني، بالإضافة إلى عضوية عدد من اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إعلان نتائج أرامكو السعودية للربع الثاني.. 8 أغسطس

إعلان نتائج أرامكو السعودية للربع الثاني.. 8 أغسطس

كاتب عُماني: السعودية هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام

كاتب عُماني: السعودية هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام

كاتب عُماني: السعودية هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام

كاتب عُماني: السعودية هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام

أبرزها نيوم.. السعودية تطلع سلطان عمان على مشاريعها الكبرى

أبرزها نيوم.. السعودية تطلع سلطان عمان على مشاريعها الكبرى