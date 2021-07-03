أخبار عاجلة

لأسباب زوجية .. ريا أبي راشد تشجع منتخب إيطاليا في يورو 2020 -
بسبب ركلات الترجيح.. إساءات عنصرية تنهال على ثلاثة من لاعبي إنجلترا -
505 آلاف طن.. "الحبوب" ترسي الدفعة الرابعة من القمح المستورد هذا العام -
8 فوائد للبطيخ.. لهذا السبب لا يمكن التخلي عنه في الصيف -
تسريبات تكشف تحديثات كبرى من أبل لحاسبها "ماك بوك برو" -
التطعيم ضد كورونا أم ارتداء بدلة رواد الفضاء.. أيهما تختار للوقاية؟ -
بخطة أمنية محكمة.. القبض على قاتل عامل التوصيل بالكويت -
اليوم.. الشارع الأردني يترقب جلسة الحسم بـ "قضية الفتنة" -
فريق طبي بمستشفى سليمان الحبيب يعالج "ستينياً" من تضخم البروستات خلال "7" دقائق -
تنبيه من حالة سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على الباحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

القباج تشكر العناني لرفضه تحصيل مبالغ إيجارية لاستخدام حديقة قصر البارون في حفل كورال

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كتب نيفين تلقباج وزيرة التضامن عبر صفحتها الرسمية الفيسبوك رسالة شكر الي الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار والتي جاء نصها " بالأصالة عن نفسي وعن وزارة التضامن الاجتماعي وعن أطفالنا "أولاد "نرسل تحية شكر لمعالي وتقدير لمعالي وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني ليس فقط على انجازاته ولكن على لفتته الانسانية التي تؤكد كرم أخلاقه وأفعاله..

تحية لمعالي الوزير على رفضه الحصول على اية مبالغ ايجارية مقابل استخدام حديقة قصر البارون في إقامة حفل كورال أولادنا من مؤسسات الرعاية "كورال مصر" وقال لي بالحرف الواحد أنه لا ينبغي الحصول على موارد من هؤلاء الأطفال وأن هذا أقل ما يجب نحوهم. جميعنا نشكر حضرتك على هذا الشعور الإنساني والأبوي والمصري الأصيل.

ونرسل أيضاً تحية تقدير لتهنئة حضرتك على انجازاتك في تجديد قصر البارون والحدث العالمي نقل المومياوات، والمتحف المصري الكبير والمتحف القومي الحضاري، وبوابة العمرة المصرية، وقانون المنشآت الفندقية والسياحية، والافتتاحات الأثرية المتتالية، والتصدي لتداعيات جائحة كورونا بمنتهى المهنية والانسانية، وحرص حضرتك على مصالح العاملين بقطاع السياحة، وزيادة أعداد السائحين. يا رب على إيدين حضرتك الخير كله للسياحة في مصر ولمصرنا الحبيبة.

كما أشكر زملائي الأعزاء الذين شرفت بحضورهم الكريم والذين جعلوا للحفل مذاقا سعيدا وعكسوا حرص المصرية على حقوق كل فئات الأطفال دون تمييز، والذين أدخلوا السعادة على نفوس أولادنا سواء من مؤسسات الرعاية أو من جمعية تواصل. اشكركم من قلبي زملائي الكرام معالي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج نبيلة مكرم بالخارج ومعالي وزير القوى العاملة محمد سعفان ومعالي وزيرة البيئة ياسمين فؤاد ومعالي وزير قطاع الأعمال هشام توفيق ومعالي وزير الطيران المدني محمد منار عنبة وأشكر أسركم الكريمة. يذكر أن الحفل اقيم الاربعاء الماضي في قصر البارون .

التضامن الاجتماعي تنظم احتفالية كورال أطفال مصر في ذكري ثورتي ٣٠ يونيو و٢٣ يوليو - صورة أرشيفية
التضامن الاجتماعي تنظم احتفالية كورال أطفال مصر في ذكري ثورتي ٣٠ يونيو و٢٣ يوليو - صورة أرشيفية
التضامن الاجتماعي تنظم احتفالية كورال أطفال مصر في ذكري ثورتي ٣٠ يونيو و٢٣ يوليو - صورة أرشيفية
التضامن الاجتماعي تنظم احتفالية كورال أطفال مصر في ذكري ثورتي ٣٠ يونيو و٢٣ يوليو - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
اتساع نطاق المعارك بين قوات الحكومة وطالبان

اتساع نطاق المعارك بين قوات الحكومة وطالبان

مليونير مريض بهوس السرقة يسرق صيدالية ومراته اتحايلت عليهم يسبوه..شوف رد فعل المصريين

مليونير مريض بهوس السرقة يسرق صيدالية ومراته اتحايلت عليهم يسبوه..شوف رد فعل المصريين

انخفاض عالمي .. سعر الذهب في مصر صباح اليوم الاثنين 12 يونيو 2021

انخفاض عالمي .. سعر الذهب في مصر صباح اليوم الاثنين 12 يونيو 2021

مصرع شخصين غرقًا في اسوان

مصرع شخصين غرقًا في اسوان