القباج تشكر العناني لرفضه تحصيل مبالغ إيجارية لاستخدام حديقة قصر البارون في حفل كورال

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كتب نيفين تلقباج وزيرة التضامن عبر صفحتها الرسمية الفيسبوك رسالة شكر الي الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار والتي جاء نصها " بالأصالة عن نفسي وعن وزارة التضامن الاجتماعي وعن أطفالنا "أولاد مصر"نرسل تحية شكر لمعالي وتقدير لمعالي وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني ليس فقط على انجازاته ولكن على لفتته الانسانية التي تؤكد كرم أخلاقه وأفعاله..

تحية لمعالي الوزير على رفضه الحصول على اية مبالغ ايجارية مقابل استخدام حديقة قصر البارون في إقامة حفل كورال أولادنا من مؤسسات الرعاية "كورال مصر" وقال لي بالحرف الواحد أنه لا ينبغي الحصول على موارد من هؤلاء الأطفال وأن هذا أقل ما يجب نحوهم. جميعنا نشكر حضرتك على هذا الشعور الإنساني والأبوي والمصري الأصيل.

ونرسل أيضاً تحية تقدير لتهنئة حضرتك على انجازاتك في تجديد قصر البارون والحدث العالمي نقل المومياوات، والمتحف المصري الكبير والمتحف القومي الحضاري، وبوابة العمرة المصرية، وقانون المنشآت الفندقية والسياحية، والافتتاحات الأثرية المتتالية، والتصدي لتداعيات جائحة كورونا بمنتهى المهنية والانسانية، وحرص حضرتك على مصالح العاملين بقطاع السياحة، وزيادة أعداد السائحين. يا رب على إيدين حضرتك الخير كله للسياحة في مصر ولمصرنا الحبيبة.

كما أشكر زملائي الأعزاء الذين شرفت بحضورهم الكريم والذين جعلوا للحفل مذاقا سعيدا وعكسوا حرص الحكومة المصرية على حقوق كل فئات الأطفال دون تمييز، والذين أدخلوا السعادة على نفوس أولادنا سواء من مؤسسات الرعاية أو من جمعية تواصل. اشكركم من قلبي زملائي الكرام معالي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج نبيلة مكرم بالخارج ومعالي وزير القوى العاملة محمد سعفان ومعالي وزيرة البيئة ياسمين فؤاد ومعالي وزير قطاع الأعمال هشام توفيق ومعالي وزير الطيران المدني محمد منار عنبة وأشكر أسركم الكريمة. يذكر أن الحفل اقيم الاربعاء الماضي في قصر البارون .

التضامن الاجتماعي تنظم احتفالية كورال أطفال مصر في ذكري ثورتي ٣٠ يونيو و٢٣ يوليو - صورة أرشيفية

التضامن الاجتماعي تنظم احتفالية كورال أطفال مصر في ذكري ثورتي ٣٠ يونيو و٢٣ يوليو - صورة أرشيفية

التضامن الاجتماعي تنظم احتفالية كورال أطفال مصر في ذكري ثورتي ٣٠ يونيو و٢٣ يوليو - صورة أرشيفية