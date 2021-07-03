تنفيذى «البياضية» يناقش نسب تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقريتي البغدادي والحبيل

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ناقش محمد محمود صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، جنوب الاقصر بمعاونة محسن ربيع نائب في المجلس التنفيذى للمركز مع َمديري الإدارات ورؤساء قرى البغدادي والحبيل والروافعة عدد من الموضوعات التي تعود بالنفع على أهالى المركز.. وناقش المجلس عدد من الموضوعات الهامة التي تهم المواطن مثل التعريف بقانون المباني الجديد وطرق تنفيذه في مدينة البياضية وقراها .

واستعرض المجلس نسب تتفيذ مشروع الصرف الصحى في قريتي البغدادى والحبيل، ووجه الصحصاح بأهمية اخذ اللقاح من فيرس كرونا لجميع الاهالى بمستشفى الحميات بالحبيل وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وطالب رئيس المركز، َتقييم عمل الإدارات خلال الفترة الماضية من كهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى ومراكز الشباب وخطوط السير لسيارات الأجرة وكذلك تذليل كل ما يعوق التنمية في مركز ومدينة البياضية.