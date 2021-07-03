ضبط 41 مخالفة عدم ارتداء المواطنين للكمامات الواقية في المنيا

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حررت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، 41 مخالفة لعدم ارتداء المواطنين الكمامات الواقية حيث تم تطبيق الغرامات الفورية على المواطنين، وذلك من خلال المرور على المطاعم والمقاهي ووسائل النقل العام ومواقف السيارات، لمتابعة مدي التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، كما تم رفع تراكمات القمامة والمخلفات من الشوارع الرئيسية بحي وسط المدينة، بالإضافة لإجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بقرية بني محمد سلطان.
وتابعت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، مدي التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتطبيق الغرامات الفورية على المخالفين، كما نظمت الوحدة المحلية لمركز العدوة، حملة لرفع تراكمات القمامة بالشوارع الرئيسية للمركز.
من جانبه وجه المحافظ اللواء أسامة القاضي، باستمرار تنظيم الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، حملات رفع كفاءة منظومة النظافة العامة من خلال إزالة تراكمات القمامة من الشوارع العامة والميادين الرئيسية، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للأعمدة الإنارة، وتمهيد الطرق، ومتابعة التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية من خلال المرور على المطاعم والمقاهي ووسائل النقل العام ومواقف السيارات.