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ضبط 41 مخالفة عدم ارتداء المواطنين للكمامات الواقية في المنيا

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ضبط 41 مخالفة عدم ارتداء المواطنين للكمامات الواقية في المنيا ضبط 41 مخالفة عدم ارتداء المواطنين للكمامات الواقية في المنيا

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حررت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، 41 مخالفة لعدم ارتداء المواطنين الكمامات الواقية حيث تم تطبيق الغرامات الفورية على المواطنين، وذلك من خلال المرور على المطاعم والمقاهي ووسائل النقل العام ومواقف السيارات، لمتابعة مدي التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، كما تم رفع تراكمات القمامة والمخلفات من الشوارع الرئيسية بحي وسط المدينة، بالإضافة لإجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بقرية بني محمد سلطان.

وتابعت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، مدي التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتطبيق الغرامات الفورية على المخالفين، كما نظمت الوحدة المحلية لمركز العدوة، حملة لرفع تراكمات القمامة بالشوارع الرئيسية للمركز.

من جانبه وجه المحافظ اللواء أسامة القاضي، باستمرار تنظيم الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، حملات رفع كفاءة منظومة النظافة العامة من خلال إزالة تراكمات القمامة من الشوارع العامة والميادين الرئيسية، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للأعمدة الإنارة، وتمهيد الطرق، ومتابعة التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية من خلال المرور على المطاعم والمقاهي ووسائل النقل العام ومواقف السيارات.

المصرى اليوم

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