عضوة «صحة النواب» تطالب بتغليظ عقوبة اغتصاب الأطفال: أصبحت أقل من التحرش

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طالبت النائبة الدكتورة عبلة الألفي عضو لجنة الصحة بمجلس النوابن باستمرار مجهودات الدولة في الحفاظ على الحريات ومحاربة كل أنواع العنف ضد الإنسان في كل الأعمار بتغليظ العقوبة على مغتصبي الأطفال كما تم مع عقوبة التحرش حيث أصبحت عقوبة الاغتصاب أقل من التحرش وهذا غير مقبول وغير عادل

وقالت في تصريحات لها اليوم السبت: «لتحقيق العدل الاجتماعي فانني بالتوازي أطالب وبشدة برفع وعي الشباب وتدريبهم على أن يكونوا أزواج وآباء الأزواج وهي مهنة لها آلياتها وعلمها ومهاراتها الواجب إتقانها حتي لا يظلموا أزواجهم بالعنف وسوء المعاملة والتي تؤدي إلى الطلاق الحتمي ولا أولادهم بالتربية الخاطئة والتي ينتج عنها في النهاية أطفال غير أسوياء نفسيا وكبار فاشلين مرضي بأعباء طفولة مبكرة قاسية». .

وأضافت «الألفى» أن التمييز وعدم المساواة والتحرش والعنف والشعور بالظلم والتطرف للهروب من نفس لوامة بطريقة مرضية كلها تبدأ في الطفولة المبكرة وخاصة في الثلاث سنوات الأولي من العمر، ولكي نحقق العدل بين الناس لابد أن نربي صح بأن نعلم الشباب كيف يكونوا أزواج وآباء صالحين يحموا أطفالهم حتي يستمتعوا بطفولة مبكرة صالحة.