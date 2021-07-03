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بوتين يقر استراتيجية الأمن القومي الجديدة لروسيا

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بوتين يقر استراتيجية الأمن القومي الجديدة لروسيا بوتين يقر استراتيجية الأمن القومي الجديدة لروسيا

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صدق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم السبت، على استراتيجية الأمن القومي الجديدة للدولة الروسية.

ويقضي مرسوم رئاسي وقع عليه بوتين اليوم بدخول استراتيجية الأمن القومي الجديدة حيز التنفيذ فورا، فيما أصبحت الاستراتيجية السابقة التي تم تبنيها بموجب أمر رئاسي صدر في 31 ديسمبر 2015 لاغية.

وتمثل استراتيجية الأمن القومي لروسيا وثيقة أساسية في مجال التخطيط الاستراتيجي تحدد المصالح القومية والأولويات الاستراتيجية للدولة والأهداف والإجراءات، في مجال السياسات الداخلية والخارجية والتي ترمي إلى تعزيز الأمن القومي وضمان التنمية المستدامة طويلة الأمد للبلاد.

المصرى اليوم

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