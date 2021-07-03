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الجامعة المصرية اليابانية تبتكر وحدة تعقيم ضد كورونا باستخدام الأشعة فوق البنفسجية

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الجامعة المصرية اليابانية تبتكر وحدة تعقيم ضد كورونا باستخدام الأشعة فوق البنفسجية الجامعة المصرية اليابانية تبتكر وحدة تعقيم ضد كورونا باستخدام الأشعة فوق البنفسجية

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أعلن الدكتور أحمد الجوهرى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا عن نجاح فريق بحثى بالجامعة فى ابتكار وتصنيع وحدة تعقيم للغرف للوقاية من باستخدام الأشعة فوق البنفسجية فى تدمير الأحماض النووية في الكائن الحي سواء كان فيروس أو بكتيريا أو فطر إذا ما تعرض لها، موضحا أنه تم التقدم بطلب تسجيل براءة اختراع لهذا الابتكار الجديد.

وأوضح الدكتور أحمد لطفي عبد الموجود أن الفريق البحثى المشارك معه يضم الدكتور احمد سيد علام والدكتور عادل بدير. وأضاف أن هذه الوحدة تتكون بشكل أساسى من ثلاثة أجزاء. الجزء الأول هو القاعدة أو الصندوق و الذي تكمن فيه التوصيلات الكهربائية و هذا الصندوق محمول علي أربع عجلات مما يسمح للمستخدم أن يحركها داخل الغرفة.المكون الثاني وهو الإسطوانة و هي تقوم بوظيفتين الأولي تحميل ٨ لمبات عليها كما تحتوي على ثقوب لتمرير الهواء الذي يسحبه الشفاط خلال تلك الثقوب ليمر علي لمبات الأشعه البنفسجية مما يعقم الهواء الجوي. والوحدة الثالثة هى المروحة التي تشفط الهواء من الغرفة ليمر خلال الثقوب الي اللمبات. هذه الوحدة يمكن تحريكها بواسطة مشغل واحد لأنها محموله علي أربع عجلات.

وأشار إلى أنه تم تصنيع النموذج الأولى للوحدة وسوف يتم إضافة عدد من الخصائص الأخري مثل جهاز لتحديد وقت التشغيل – جهاز تحكم عن بعد بالإضافة إلي حسَّاس لقياس كمية الإضاءة المنعكسة علي الجهاز للتأكد من أنَّ الإشعاع قد وصل إلي كافة أرجاء الغرفة المراد تعقيمها.

المصرى اليوم

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