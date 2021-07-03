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: نرحب بتواجد

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الزمالك: نرحب بتواجد مرتضى منصور : نرحب بتواجد

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رحب مسؤولو نادي برئاسة حسين لبيب، بزيارة المستشار ، رئيس القلعة البيضاء السابق، للنادي الأبيض، في الفترة المقبلة.

وقال مصدر مسؤول بنادي الزمالك، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» :«نرحب بتواجد مرتضى منصور، في نادي الزمالك يوم الخميس المقبل»، مضيفًا :«مثلما استقبلنا المهندس ممدوح عباس، رئيس النادي الأسبق، نرحب أيضًا بتواجد مرتضى منصور، في النادي».

وأضاف :«ليس لدينا أي مشكلة مع أي طرف من الأطراف، ونحترم جميع روؤساء النادي السابقين، ولسنا على خلاف مع أحد»، مؤكدًا :«نادي الزمالك مفتوح لجميع أبناءه».


وكان مرتضى منصور، أعلن في بثه على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، أنه سيتواجد فى مكتبه بنادي الزمالك، الخميس المقبل

المصرى اليوم

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