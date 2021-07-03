5 مباريات يغيب عنها لاعبي الأهلي فى الدورى بسبب الأولمبياد

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

بعد حل أزمة المنتخب الأولمبي مع لاعبي الاهلى المقرر أنضمامهم للبعثة المتجهة إلى طوكيو، وتأكد تواجد لاعبي الأهلى مع المنتخب المصري، وسفرهم مع البعثة يوم 18 يوليو عقب خوض الأهلى نهائي البطولة الأفريقة ب24 ساعه.

وكان الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي قد أعلن ضم 6 لاعبين من الأهلي هم: محمد الشناوي وأكرم توفيق وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن.

ويستهل المنتخب الأولمبي مشواره مع إسبانيا يوم 22 يوليو ثم الأرجنتين يوم 25 وأستراليا يوم 28 .

وخلال هذه الفترة يغيب هؤلاء اللاعبين عن المشاركات الرسمية مع الاهلى في البطولة المحلية وستكون البداية خلال مباراة البنك الاهلى المحدد لها 22 يوليو ثم الإنتاج الحربي 25 يوليو ثم أسوان 29 يوليو ووادي دجلة يوم 2 أغسطس وسيراميكا كليوباترا 6 أغسطس.