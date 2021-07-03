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"الصين" تطالب المجتمع الدولي ببناء "سور المناعة العظيم" لمواجهة "كورونا"

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"الصين" تطالب المجتمع الدولي ببناء "سور المناعة العظيم" لمواجهة "كورونا" "الصين" تطالب المجتمع الدولي ببناء "سور المناعة العظيم" لمواجهة "كورونا"
قالت: الأولوية الأكثر إلحاحًا هي مواجهة التحديات الوشيكة ودرء الفيروس

حثّت الصين المجتمع الدولي اليوم على بناء ما وصفته بـ"سور المناعة العظيم" لمواجهة التحديات ودرء وتجاوز التمييز السياسي بين الدول.

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم السبت: إن المجتمع الدولي عليه بناء "سور المناعة العظيم" لمحاربة جائحة كوفيد-19.

وقال وانغ في منتدى السلام العالمي التاسع الذي عقد في جامعة تسينغهوا بالعاصمة الصينية: "يجب أن نواجه التحديات الوشيكة معًا".

وأضاف بحسب رويترز: "الأولوية الأكثر إلحاحًا هي الإسراع في بناء "سور المناعة العظيم" لدرء الفيروس وتجاوز التمييز السياسي وتنفيذ تعاون دولي لمكافحة الوباء".

وقدمت الصين حيث ظهر فيروس كورونا أول مرة في مدينة ووهان بوسط البلاد في أواخر عام 2019، أكثر من 480 مليون جرعة لقاح لدول أخرى.

وقال وانغ: إن الصين ستواصل العمل لتحسين إمكانية الحصول على اللقاحات والقدرة على تحمل تكاليفها في البلدان النامية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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