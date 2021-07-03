نائب محافظ سوهاج يناقش تطوير العمل بوحدة نظم المعلومات الجيومكانية بديوان المحافظة

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عقد الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اجتماعا بوحدة «نظم المعلومات الجيومكانية» بديوان عام المحافظة، وذلك لمناقشة تطوير سير العمل وآليات متابعة المتغيرات المكانية بالمحافظة .

وأوضح نائب المحافظ- خلال الإجتماع الذي حضره متدرب البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، والمهندسة وفاء أحمد على مدير وحدة نظم المعلومات الجيومكانية، وأعضاء الوحدة- أن الإجتماع ناقش تحديد الإحتياجات اللازمة للوحدة وتدعيمها بالكوادر البشرية والأجهزة الحديثة، مؤكدا على أهمية تطوير العمل بوحدة الجيومكانية لتلبية رؤية المحافظة في تكامل البنية المعلوماتية وفق أحدث التقينات لتوفير الخدمات للمواطنين في سهولة ويسر .

وأكد القاضي، على أهمية تدريب العنصر البشري بالوحدة، حتي يستطيع التعامل مع الأجهزة الحديثة، لافتا إلى أن الإجتماع ناقش أيضا خطوات تطوير الوحدة لتكون قادرة على تقديم الخدمات الفنية والمعلوماتية، ومعالجة الخرائط، واستخدام النظم وأجهزة التوقيع المكاني.