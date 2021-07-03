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الجيزة ترفع أنقاض العقار المنهار بالحوامدية وتفتح الشارع أمام حركة المواطنين

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وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بسرعة رفع انقاض المنزل المنهار بقرية أم خنان بشارع أبوجندية بمدينة الحوامدية والذي تم التعامل معه أمس اثر انهيار عددا من الحوائط المعلقة به .

وكلف رئيس مدينة الحوامدية أمس بإزالة الحوائط المعلقه بالمنزل المكون من دورين والمقام بالطوب حفاظا على سلامه المواطنين والمارة والسلامه الإنشائية للعقارات المجاورة له مشيرا انه قد تم الانتهاء من رفع كافه انقاض المنزل وفتح الشارع أمام حركة المواطنين والسيارات بالإضافة إلى أنه قد تم التأكد من السلامة الإنشائية للعقارات المجاورة له حفاظا على السلامة العامة للمواطنين .

وفي نفس الاطار وجه المحافظ هيئة النظافة والتجميل وحي بولاق الدكرور بالتعامل الفوري مع شكوي المواطنين الواردة بشان وجود تراكمات للمخلفات بمنطقة هنفرست بحي بولاق الدكرور بموقع انشاء محور الزمر حيث تم رفع كافه المخلفات والرتش والتراكمات المتواجدة بمسار أعمال المشروع من خلال فرق ومعدات النظافة لهيئة النظافة وحي بولاق كما تم تمهيد الطريق أمام حركة المواطنين.

المصرى اليوم

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