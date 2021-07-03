★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الآن، فعاليات مناورة قادر 2021 بقعادة 3 يوليو البحرية بحضور الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وقع وثيقة إنشاء قاعدة 3 يولية البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي لمصر اليوم السبت، والقاعدة هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي، وصون مقدراتها الاقتصادية، وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي.

وتمثل قاعدة 3 يوليو إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط؛ لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.