أخبار عاجلة

بسبب ركلات الترجيح.. إساءات عنصرية تنهال على ثلاثة من لاعبي إنجلترا -
505 آلاف طن.. "الحبوب" ترسي الدفعة الرابعة من القمح المستورد هذا العام -
8 فوائد للبطيخ.. لهذا السبب لا يمكن التخلي عنه في الصيف -
تسريبات تكشف تحديثات كبرى من أبل لحاسبها "ماك بوك برو" -
التطعيم ضد كورونا أم ارتداء بدلة رواد الفضاء.. أيهما تختار للوقاية؟ -
بخطة أمنية محكمة.. القبض على قاتل عامل التوصيل بالكويت -
اليوم.. الشارع الأردني يترقب جلسة الحسم بـ "قضية الفتنة" -
فريق طبي بمستشفى سليمان الحبيب يعالج "ستينياً" من تضخم البروستات خلال "7" دقائق -
تنبيه من حالة سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على الباحة -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة تستمر لـ 7 مساءً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

يتابع فعاليات المناورة «قادر 2021» بقاعدة 3 يوليو البحرية (بث مباشر)

Print
السيسي يتابع فعاليات المناورة «قادر 2021» بقاعدة 3 يوليو البحرية (بث مباشر) يتابع فعاليات المناورة «قادر 2021» بقاعدة 3 يوليو البحرية (بث مباشر)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشهد الرئيس عبدالفتاح الآن، فعاليات مناورة قادر 2021 بقعادة 3 يوليو البحرية بحضور الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وقع وثيقة إنشاء قاعدة 3 يولية البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي لمصر اليوم السبت، والقاعدة هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي، وصون مقدراتها الاقتصادية، وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي.

وتمثل قاعدة 3 يوليو إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط؛ لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الرئيس السيسي يصدر 16 قانونا جدبدا.. تعرف عليها

الرئيس السيسي يصدر 16 قانونا جدبدا.. تعرف عليها

السيسي يصدَّق على 10 قوانين.. تعرف عليهم

السيسي يصدَّق على 10 قوانين.. تعرف عليهم

السيسي يوجه باستمرار جهود توفير السلع الغذائية الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي

السيسي يوجه باستمرار جهود توفير السلع الغذائية الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي

السيسي يصدق على 10 قوانين جديدة (التفاصيل)

السيسي يصدق على 10 قوانين جديدة (التفاصيل)