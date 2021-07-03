أخبار عاجلة

بسبب ركلات الترجيح.. إساءات عنصرية تنهال على ثلاثة من لاعبي إنجلترا -
505 آلاف طن.. "الحبوب" ترسي الدفعة الرابعة من القمح المستورد هذا العام -
8 فوائد للبطيخ.. لهذا السبب لا يمكن التخلي عنه في الصيف -
تسريبات تكشف تحديثات كبرى من أبل لحاسبها "ماك بوك برو" -
التطعيم ضد كورونا أم ارتداء بدلة رواد الفضاء.. أيهما تختار للوقاية؟ -
بخطة أمنية محكمة.. القبض على قاتل عامل التوصيل بالكويت -
اليوم.. الشارع الأردني يترقب جلسة الحسم بـ "قضية الفتنة" -
فريق طبي بمستشفى سليمان الحبيب يعالج "ستينياً" من تضخم البروستات خلال "7" دقائق -
تنبيه من حالة سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على الباحة -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة تستمر لـ 7 مساءً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

خروج ٦١ حالة شفاء كورونا من مستشفى الأحرار التعليمي

Print
خروج ٦١ حالة شفاء كورونا من مستشفى الأحرار التعليمي خروج ٦١ حالة شفاء كورونا من مستشفى الأحرار التعليمي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت إدارة مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، برئاسة الدكتور عبدالكريم العراقي، مدير عام المستشفى، خروج حالات تعافي من بين المصابين بفيروس كورونا المُستجد.

وقال الدكتور عبدالكريم العراقي، مدير مستشفى الأحرار التعليمي، إنه تم خروج وتعافي ٦١ حالة شفاء من مصابي المُستجد، ومغادرتهم جميعًا المستشفى بعد التعافي من الإصابة بالفيروس، وذلك خلال الفترة من ٢٦ يونيو الماضي وحتى ٣ يوليو الجاري.

وأكد مدير المستشفى أن حالات الشفاء خضعت جميعا لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وجرى تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم وخروجهم من المستشفى بعد تماثلهم للشفاء، مشددا على ضرورة إتباع إجراءات العزل المنزلي واستكمال البروتوكول المحدد من قبل وزارة الصحة.

وأضاف مدير مستشفى الأحرار التعليمي أنه في إطار جهود الدولة المصرية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وبناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور محمد فوزي السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، سيتم تشغيل المستشفى بكامل طاقته لاستقبال المرضى وذلك بدءا من الأحد ٤ يوليو.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الصحة: تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

الصحة: تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

تسجيل 6 وفيات و 468 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 6 وفيات و 468 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

السعودية تسجل 1112 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 1112 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الصحة الفلسطينية : حالتا وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الفلسطينية : حالتا وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس كورونا