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يحفز لاعبيه بالمكافأت للفوز علي غزل المحلة

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الزمالك يحفز لاعبيه بالمكافأت للفوز علي غزل المحلة يحفز لاعبيه بالمكافأت للفوز علي غزل المحلة

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قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي ، برئاسة حسين لبيب، صرف جميع مكافأت المباريات الأخيرة في الدوري، خلال الأسبوع الجاري، من أجل تحفيز اللاعبين علي مواصلة سلسلة انتصاراتهم في الدوري والفوز علي غزل المحلة في المباراة المقبلة، والمقررة غداً الاثنين ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرون للدوري.

وانتهي أسامه نبيه، المدرب العام للفريق، من إعداد الكشوف الخاصة بصرف المكافأت وفقاً لمشاركة كل لاعب.

و يؤدي الفريق مرانه الأخير اليوم الأحد، استعداداً لمواجهة غزل المحلة، وسيعلن بعده باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، القائمة التي سيخوضون المواجهة، للتوجه بعدها إلى أحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة، للمبيت به استعداداً للمواجهة.

وكان الفريق قد واصل تدريباته علي ملعب عبد اللطيف ابورجيلة بمقر النادي بميت عقبة، وشهدت التدريبات منافسة عالية بين جميع اللاعبين من أجل التواجد ضمن التشكيلة الأساسية التي ستخوض المواجهة.

المصرى اليوم

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