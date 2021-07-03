أخبار عاجلة

بسبب ركلات الترجيح.. إساءات عنصرية تنهال على ثلاثة من لاعبي إنجلترا -
505 آلاف طن.. "الحبوب" ترسي الدفعة الرابعة من القمح المستورد هذا العام -
8 فوائد للبطيخ.. لهذا السبب لا يمكن التخلي عنه في الصيف -
تسريبات تكشف تحديثات كبرى من أبل لحاسبها "ماك بوك برو" -
التطعيم ضد كورونا أم ارتداء بدلة رواد الفضاء.. أيهما تختار للوقاية؟ -
بخطة أمنية محكمة.. القبض على قاتل عامل التوصيل بالكويت -
اليوم.. الشارع الأردني يترقب جلسة الحسم بـ "قضية الفتنة" -
فريق طبي بمستشفى سليمان الحبيب يعالج "ستينياً" من تضخم البروستات خلال "7" دقائق -
تنبيه من حالة سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على الباحة -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة تستمر لـ 7 مساءً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

بعثة الأوليمبي تطير الى طوكيو 18 يوليو

Print
بعثة المنتخب الأوليمبي تطير الى طوكيو 18 يوليو بعثة الأوليمبي تطير الى طوكيو 18 يوليو

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الاوليمبي بقيادة شوقى غريب موافقة اللجنة الاولمبية الدولية رسميا على تاخر وصول البعثة المصرية إلى طوكيو من اجل لحاق لاعبي الاهلى بالبعثة عقب انتهائهم من نهائي البطولة الأفريقية الذي يجمع بين الأهلى وكايزر شيفز يوم 17 يوليو الجاري.

وبذلك تنتهي أزمة الاوليمبي مع لاعبي الأهلى تماما، وهو ما أثلج صدر الجهاز الفني للمنتخب.

من جانبة اكد شوقي غريب، ان هناك تنسيق تم خلال الفترة الماضية مع الأهلي بخصوص نهائي دوري أبطال وقال: حصلنا على استثناء لـ4 لاعبين من الأهلي بالوصول بحد أقصى يوم 19 من الشهر الجاري ولكن سيكونوا معنا في البعثة الرسمية.

وتضم القائمة 6 لاعبين من الأهلي هم صلاح محسن وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر بجانب حارس المرمى محمد الشناوي.

وفى سياق اخر أكد المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، إن ليفربول الإنجليزي رفض مشاركة محمد صلاح في دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو في الفترة بين 22 يوليو الجاري إلى 7 أغسطس المقبل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
كارتيرون: محمد صبحي سينافس الشناوي في المستقبل.. وسيحرس مرمى المنتخب

كارتيرون: محمد صبحي سينافس الشناوي في المستقبل.. وسيحرس مرمى المنتخب

مجاهد يجتمع بحسام البدري لمناقشة اجندة المنتخب

مجاهد يجتمع بحسام البدري لمناقشة اجندة المنتخب

بالصور .. المنتخب الأوليمبي يجري مسحة استعدادًا للسفر لليابان

بالصور .. المنتخب الأوليمبي يجري مسحة استعدادًا للسفر لليابان

الملكة إليزابيث للاعبي المنتخب الإنجليزي: آمل أن يتذكر التاريخ نجاحكم وعزيمتكم وفخركم

الملكة إليزابيث للاعبي المنتخب الإنجليزي: آمل أن يتذكر التاريخ نجاحكم وعزيمتكم وفخركم