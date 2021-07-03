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أعلن الجهاز الفني للمنتخب الاوليمبي بقيادة شوقى غريب موافقة اللجنة الاولمبية الدولية رسميا على تاخر وصول البعثة المصرية إلى طوكيو من اجل لحاق لاعبي الاهلى بالبعثة عقب انتهائهم من نهائي البطولة الأفريقية الذي يجمع بين الأهلى وكايزر شيفز يوم 17 يوليو الجاري.

وبذلك تنتهي أزمة المنتخب الاوليمبي مع لاعبي الأهلى تماما، وهو ما أثلج صدر الجهاز الفني للمنتخب.

من جانبة اكد شوقي غريب، ان هناك تنسيق تم خلال الفترة الماضية مع الأهلي بخصوص نهائي دوري أبطال وقال: حصلنا على استثناء لـ4 لاعبين من الأهلي بالوصول بحد أقصى يوم 19 من الشهر الجاري ولكن سيكونوا معنا في البعثة الرسمية.

وتضم القائمة 6 لاعبين من الأهلي هم صلاح محسن وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر بجانب حارس المرمى محمد الشناوي.

وفى سياق اخر أكد المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، إن ليفربول الإنجليزي رفض مشاركة محمد صلاح في دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو في الفترة بين 22 يوليو الجاري إلى 7 أغسطس المقبل.