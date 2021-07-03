أخبار عاجلة

بسبب ركلات الترجيح.. إساءات عنصرية تنهال على ثلاثة من لاعبي إنجلترا -
505 آلاف طن.. "الحبوب" ترسي الدفعة الرابعة من القمح المستورد هذا العام -
8 فوائد للبطيخ.. لهذا السبب لا يمكن التخلي عنه في الصيف -
تسريبات تكشف تحديثات كبرى من أبل لحاسبها "ماك بوك برو" -
التطعيم ضد كورونا أم ارتداء بدلة رواد الفضاء.. أيهما تختار للوقاية؟ -
بخطة أمنية محكمة.. القبض على قاتل عامل التوصيل بالكويت -
اليوم.. الشارع الأردني يترقب جلسة الحسم بـ "قضية الفتنة" -
فريق طبي بمستشفى سليمان الحبيب يعالج "ستينياً" من تضخم البروستات خلال "7" دقائق -
تنبيه من حالة سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على الباحة -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة تستمر لـ 7 مساءً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس بمناسبة افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية

Print
مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس بمناسبة افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجَّه الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- بخالص التهاني وأصدقها إلى الرئيس عبد الفتاح ، رئيس الجمهورية، بمناسبة افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية اليوم السبت.

وقال مفتي الجمهورية في بيانه اليوم السبت: أتقدم بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى قواتنا المسلحة الباسلة درع الوطن وسيفه، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية، في هذه الذكرى الغالية لاسترداد الوطن من أيدي الجماعات والتيارات الإرهابية والمتطرفة.

ووجَّه مفتي الجمهورية حديثه مخاطبًا رئيس الجمهورية: تعملون بكل إخلاص وتفانٍ، وحملتم على عاتقكم مسئولية ضخمة، وواجهتم مخططات ومؤامرات داخلية وخارجية بكل شجاعة وجرأة حتى تعبروا بوطننا الغالي إلى بر الأمان، في وقت عصيب مرَّ به الوطن وكل المنطقة العربية، في مواجهة خوارج العصر الذين تحالفوا مع الشيطان لإسقاط أوطانهم.

وأشاد مفتي الجمهورية بكل ما تم من إنجازات وتنمية شاملة في مختلف المجالات يشهد بها القاصي والداني منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الدولة، وثمَّن إشادة الجميع بما تم من إصلاحات اقتصادية تصبُّ في مصلحة مصرنا الغالية، وهو ما أكدته كافة الهيئات والمنظمات الاقتصادية الدولية، كما نوه باستمرار الرئيس في الدأب بكل إخلاص وتفانٍ لرفعة الوطن وتحقيق التنمية الشاملة.

ودعا المفتي في كلمته جموع الشعب المصري إلى وحدة الصف والهدف، والتكاتف التام خلف قيادته السياسية في مواجهة جماعات التطرف والإرهاب والتخريب والتحديات والمؤامرات التي تواجه الوطن، للعبور بمصرنا الحبيبة إلى بر الأمان، وتحقيق المزيد من الاستقرار والتنمية والإنجازات، لافتًا إلى ضرورة العمل بكل قوة، ومسابقة الزمن لتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات؛ حتى تحتل مصرنا الغالية مكانتها اللائقة بين الأمم والشعوب.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مليونير مريض بهوس السرقة يسرق صيدالية ومراته اتحايلت عليهم يسبوه..شوف رد فعل المصريين

مليونير مريض بهوس السرقة يسرق صيدالية ومراته اتحايلت عليهم يسبوه..شوف رد فعل المصريين

انخفاض عالمي .. سعر الذهب في مصر صباح اليوم الاثنين 12 يونيو 2021

انخفاض عالمي .. سعر الذهب في مصر صباح اليوم الاثنين 12 يونيو 2021

مصرع شخصين غرقًا في اسوان

مصرع شخصين غرقًا في اسوان

كورونا.. كوريا الجنوبية تسجّل 1100 إصابة جديدة و117 حالة بمصر

كورونا.. كوريا الجنوبية تسجّل 1100 إصابة جديدة و117 حالة بمصر