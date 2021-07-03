تنسيق مدارس التكنولوجيا التطبيقية في القاهرة والمحافظات

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بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسى، 2021- 2022، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، وتقع المدارس في عدة محافظات منها القاهرة والقليوبية والمنوفية وبورسعيد وعدة محافظات مصرية أخرى، واليكم في تقرير بدرجات القبول في كل مدرسة على مستوى مدارس التكنولوجيا التطبيقية.



ـ مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية «210 درجة».

ـ مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية «250 درجة».

ـ مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية «210 درجة».

ـ مدرسة ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية «250 درجة».

ـ مدرسة غبور 2 للتكنولوجيا التطبيقية بأكتوبر 230 درجة.

ـ مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية 210 درجة.

ـ مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية بد يرب نجم: 250 درجة.

ـ مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية 230 درجة.

ـ مدرسة i-tech للتكنولوجيا التطبيقية 250 درجة.

ـ مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية 250 درجة.

ـ مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية 250 درجة.

ـ مدرسة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية 250 درجة.

ـ مدرسة الانتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام 250 درجة.

ـ مدرسة بدر للتكنولوجيا التطبيقية 230 درجة.

ـ مدرسة أحمد تعلب للتكنولوجيا التطبيقية 210 درجة.

ـ مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية 230 درجة.

ـ مدرسة الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية 230 درجة.

ـ مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية«230 درجة.

ـ مدرسة غبور 1 للتكنولوجيا التطبيقية«230 درجة.

ـ مدرسة الانتاج الحربي بحلوان للتكنولوجيا التطبيقية 230 درجة.

وبعد ان أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تنسيق قبول خريجي الإعدادية في مدارس التكنولوجيا التطبيقية البالغ عددها 21 مدرسة على مستوى الجمهورية، نقدم لكم بالتفصيل تنسيق مدارس التكنولوجيا التطبيقية لكل محافظة.

تنسيق مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القاهرة

مدرسة i-tech للتكنولوجيا التطبيقية: 250 درجة.

مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية: 250 درجة.

مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية: 250 درجة.

مدرسة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية: 250 درجة.

مدرسة الانتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام: 250 درجة.

مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية: 230 درجة.

مدرسة الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية: 230 درجة.

مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية: 230 درجة.

مدرسة غبور 1 للتكنولوجيا التطبيقية: 230 درجة.

مدرسة الانتاج الحربي بحلوان للتكنولوجيا التطبيقية: 230 درجة.

مدرسة بدر للتكنولوجيا التطبيقية: 230 درجة.

مدرسة أحمد تعلب للتكنولوجيا التطبيقية: 210 درجة.

تنسيق مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الجيزة

مدرسة غبور 2 للتكنولوجيا التطبيقية بأكتوبر: 230 درجة

مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية: 210 درجة.

تنسيق مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الشرقية

مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية بديرب نجم: 250 درجة.

مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية: 210 درجة.

تنسيق مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة بورسعيد

مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية: 250 درجة.

مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية: 210 درجة.

تنسيق مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القليوبية

مدرسة ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية: 250 درجة.

تنسيق مدارس التكنولوجيا التطبيقية

تنسيق مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنوفية

مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية: 230 درجة.

تنسيق مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الاسكندرية

مدرسة GIT للتكنولوجيا التطبيقية: من 210 درجة.

مزايا الدراسة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية

يتمتع طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمزايا عديدة حيث يحصل طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية على شهادة مصرية ذات جودة عالمية عند التخرج.

كما يحصل طالب مدارس التكنولوجيا التطبيقية على تدريب عملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي، بالإضافة إلى فرص تعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج مباشرة، أيضا يمكنه الحصول على مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

أخيرا يجب ان تكون على علم أن جميع مدارس التكنولوجيا التطبيقية والبالغ عددها حتى الآن 21 مدرسة ب7 محافظات مختلفة هي مدارس حكومية مجانية، يحتوي على تعليم وتدريب عالي الجودة.