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وجه العميد ياسر وهبة مقدم حفل افتتاح قاعدة يوليو البحرية بمنطقة جرجوب، رسالة للأطراف التي تفكر في معاداة مصر، خلال فعاليات الافتتاح اليوم السبت.

ألقى «وهبة» كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي قائلًا: «سيادة الرئيس، إن قدر مصر كان ولا يزال مرهونًا دائمًا بقدر أمتها، وتعي مصر جيدًا أن أمنها القومي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي وسعي مصر الدائم لامتلاك القوة يأتي من رغبتها في تحقيق السلام».

وأضاف: «لسنا دُعاة حروب أو صراعات أو نزاعات، لكننا في الوقت ذاته، إذا فُرض علينا القتال دفاعًا عن حقوقنا ومكتسبات شعبنا ومكتسبات شعبنا فنحن أهله ودروس التاريخ تؤكد للقاصي والداني، أن مصر وإن طاله صبرها إلا أنها لا يمكن أبدًا أن تفرط في حق من حقوقها».

تابع: «ستظل مصر تنبض بالحياة لترفع أمتها العربية رأسها إلى عنان السماء، وكما يقول شاعر النيل حافظ إبراهيم، أنا إن قدر الإله مماتي لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي، ما رماني رامًا وراح سليمًا، من قديم عناية الله جندي، كم بغت دولةً علىّ وجارت ثم زالت، وتلك عقبى التعدي، أمن العدل أنهم يردون الماء صفوًا وأن يُكدر وردي، لا والله لن يُكدر وردي».