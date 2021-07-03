سارة عبد الرحمن تستغل أنوثتها للإيقاع بـ أحمد حاتم في مسلسل «ليه لأ 2»

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تؤدي سارة عبدالرحمن دوراً مركباً من خلال شخصية رانيا التي تقودها غيرتها إلى استخدام كل الوسائل الممكنة ومن بينها استغلالها لأنوثتها في التفريق بين طليقها صلاح -أحمد حاتم- وطبيبة العيون ندى -منة شلبي-، وذلك ضمن أحداث الجزء الثاني من مسلسل «ليه لأ» الذي يعرض حالياً على منصة شاهد محققاً أعلى نسبة مشاهدة في مصر على المنصة.

مسلسل ليه لأ

مسلسل ليه لأ

وبعدما اكتشفت أن العلاقة بين صلاح وندى ليست عابرة مثل سابقاتها وبأنها تتخذ مساراً جاداً، شعرت رانيا بالخطر وبأن ذلك سيجعل عودتها لصلاح مستحيلة، وهو ما دفعها للتقرب منه مرة أخرى ومحاولة استرضائه وكسب وده، بل وإغوائه أثناء تواجدهما سوياً في حمام السباحة خلال رحلتهما القصيرة إلى الفيوم.ولأنها تعلم جيداً مقدار حبه وتعلقه الشديدين بابنتهما سلمى ومدى حرصه على سلامتها النفسية في حالة زواج أحدهما من شخص آخر، ولمزيد من لفت انتباه «صلاح»، بدأت «رانيا» تولي ابنتها المزيد من الاهتمام بعد أن اعتادت على إهمالها وإخفاقها في دورها الطبيعي تجاهها كأم.يعد هذا هو التعاون الأول بين سارة عبدالرحمن ومنة شلبي، والثاني مع أحمد حاتم، بعد لقائهما في فيلم «الكنز 2: الحب والمصير في 2019»، وهو من إخراج مريم أبوعوف وفكرة وسيناريو وحوار دينا نجم وإشراف على الكتابة مريم نعوم، ويشارك في بطولته أيضاً مراد مكرم، دنيا ماهر، مها أبوعوف والطفلين سليم مصطفى ومنى أحمد زاهر.آخر ظهور لـ سارة عبدالرحمن في الدراما التلفزيونية كان في مسلسل «سابع جار» 2018، من خلال شخصية «هبة» التي حققت نجاحاً كبيراً، وتركت بصمة لدى الجمهور، لكونها تمثل قطاعاً كبيراً من الفتيات في عمر العشرينيات، لترصد صراع هذا الجيل مع الأجيال السابقة، وما يحمل من قضايا وهموم البحث عن الهوية، وقد حققت سارة ظهورها الأول أمام النجم أحمد حلمي في الفيلم الكوميدي «1000 مبروك»، لتشارك بعدها في العديد من المسلسلات والأفلام، من بينها «تحت السيطرة، لا تطفئ الشمس، وسواح».