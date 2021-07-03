فيلم النهر يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان لوكارنو السينمائي

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اعلن مهرجان لوكارنو السيبنمائي الدولي بسويسرا عن قائمة الافلام المشاركة في دورته الـ74، التي تنطلق في الفترة ما بين 4 وحتي 14 أغسطس المقبل، وينافس فيلم «النهر» إخراج غسان سلهب مشاركاً في المسابقة الدولية عن فئة Concorso internationale.

النهر هو الفيلم الثالث من ثلاثية أفلام قام بها غسان سلهب مع فيلم «الجبل»2010 ومن بعدها فيلم «الوادي»2014 والأخير «النهر».

ويتناول الفيلم قصة رجل وامرأة يكونان على وشك مغادرة مطعم يقع في قلب الجبال اللبنانية في يوم من أيام فصل الخريف، فيفاجئوا باصوات طائرات حربية تحلق على ارتفاع منخفض، يشعرون وكأن الحرب تندلع مرة أخرى. في هذه اللحظة تغيب المرأة عن انظار الرجل، فيبدأ هذا الأخير بالبحث عنها ليجدها على الجانب الآخر من الجبل. ليغرقان معاً في عمق الطبيعة، تمامًا مثل الخيط الرفيع الذي يربطهما ببعضهما البعض، والفيلم من تمثيل الفلسطيني على سليمان.