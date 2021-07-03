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ميار شريف تتأهل إلى نصف نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس

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ميار شريف تتأهل إلى نصف نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس ميار شريف تتأهل إلى نصف نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس

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تأهلت بطلة الوطني للتنس ميار شريف إلى نصف نهائي بطولة فرنسا المفتوحة.

وذلك بعد فوزها على الروسية أوكسانا سيليخميتيفا في ربع نهائي البطولة بنتيجة (0-2).

كما فازت على الروسية فالنتينا إيفاخنينكو بنتيجة (1-2) في دور الـ16 من البطولة، بينما عبرت الدور الأول من البطولة بعد الفوز على الإسبانية ماريستاني زوليتا بنتيجة (0-2).

وتأمل ميار شريف في تحقيق نتائج جيدة خلال البطولة ترتيبها العالمى إذ تحتل ميار المركز الـ119 عالميًا وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي للتنس.

ويذكر أن ميار شريف هي أول لاعبة مصرية في التاريخ تبلغ الدور الرئيسى في إحدى بطولات «الجراند سلام» الكبرى بعدما وصلت للدور الرئيسى ببطولة رولان جاروس شهر أكتوبر الماضي، كما شاركت بتصفيات رولان جاروس مجددًا شهر مايو الماضي، بالإضافة إلى أنها حجزت مقعدها في أولمبياد طوكيو 2020، وهي أول مصرية تشارك في دورة الألعاب الأوليمبية في التنس الأرضي.

المصرى اليوم

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