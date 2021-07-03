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تأجيل نظر منع إسراء عبد الفتاح من السفر لجلسة ١١ سبتمبر

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تأجيل نظر منع إسراء عبد الفتاح من السفر لجلسة ١١ سبتمبر تأجيل نظر منع إسراء عبد الفتاح من السفر لجلسة ١١ سبتمبر

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أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، تظلم إسراء عبدالفتاح على منعها من السفر،لجلسة ١١ سبتمبر المقبل .

كانت محكمة الجنايات، قد قررت تجديد حبس الناشطة إسراء عبدالفتاح 45 يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في اتهامها بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة بالقضية المعروفة إعلاميا بـ«الصفافير».

وكشفت تحقيقات النيابة عن اشتراك إسراء عبد الفتاح، في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، إضافة إلى استخدامها حسابات خاصة على المعلومات الدولية بهدف الإخلال بالنظام العام.

وأفادت التحقيقات قيام إسراء عبدالفتاح، بنشر أخبار كاذبة عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية بالبلاد، لزعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

المصرى اليوم

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