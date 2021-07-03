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#الخطوط_: زيادة السعة المقعدية للرحلات من الإمارات إلى المملكة اليوم وغداً

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#الخطوط_السعودية: زيادة السعة المقعدية للرحلات من الإمارات إلى المملكة اليوم وغداً #الخطوط_: زيادة السعة المقعدية للرحلات من الإمارات إلى المملكة اليوم وغداً
قالت : ندعو الجميع لمتابعة المستجدات عبر قنواتنا الرسمية.

#الخطوط_السعودية: زيادة السعة المقعدية للرحلات من الإمارات إلى المملكة اليوم وغداً

اكدت #الخطوط_ اليوم، أنه جاري العمل على زيادة السعة المقعدية للرحلات من دولة الإمارات الشقيقة إلى المملكة اليوم وغداً.

وقالت : ندعو الجميع لمتابعة المستجدات عبر قنواتنا الرسمية.

وكان قد أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أمس أنه انطلاقًا من حرص حكومة السعودية على سلامة المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج، وفي ظل استمرار تفشي جائحة كورونا (كوفيد ـ 19)، وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس، فقد تقرر منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية إلى كل من جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، وذلك مع استمرار منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر للدول المعلنة سابقًا. كما تقرر تعليق القدوم من كل من جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، إضافة إلى جمهورية أفغانستان الإسلامية، إلا لمن مكث 14 يومًا خارج تلك الدول الأربع، من غير المواطنين، فضلاً عن جميع الدول المعلنة سابقًا.

كما تقرر إيقاف الرحلات الجوية بين الدول الممنوع السفر منها وإليها، وتطبيق الحجر المؤسسي على جميع القادمين منها مواطنين وغيرهم و يستثنى من ذلك المواطنون الموجودون حاليًا في أي من تلك الدول، الذين تتم عودتهم قبل الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الأحد 24 ذي القعدة 1442هـ الموافق 4 يوليو 2021م، وذلك مع عدم الإخلال بما يتم حيال إجلاء مخالفي أنظمة الإقامة عن المملكة والرحلات الجوية ذات الصلة بذلك.

و يكون سريان تعليق الرحلات الجوية بدءًا من الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الأحد 24 ذي القعدة 1442هـ الموافق 4 يوليو 2021م.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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