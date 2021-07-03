التعليم : عقد امتحان تحديد مستوى لطلاب الإعدادية العائدين من الخارج

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد امتحان تحديد مستوى لطلاب الإعدادية العائدين من الخارج، الراغبين في الالتحاق بالمرحلة الثانوية من خلال التنسيق المتبع في مصر.

وخاطبت وزارة التربية والتعليم، المديريات التعليمية رسميا بأن امتحان تحديد المستوى لطلاب الشهادة الاعدادية سيتم عقده بمعرفة ادارة شؤون الطلاب بالمديريات التعليمية ،بالتنسيق مع الادارة التعليمية التابع لها سكن الطالب في مصر.

وشددت وزارة التربية والتعليم أن امتحان تحديد المستوى المشار إليه يعقد عقب عودة هؤلاء الطلاب لجمهورية مصر العربية في حالة رغبتهم في الالتحاق بإحدى المدارس الثانوية بإختلاف نوعيتاها «عام أو فني»،وذلك تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص واستكمالا للإجراءات التي تتخذها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن طلاب ابناؤنا في الخارج (الصف الثالث الاعدادي) بالعام الدراسي 2020/2021، وتيسيرا على اولياء الامور الراغبين في العودة إلى أرض الوطن .