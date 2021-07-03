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التمكين الاقتصادي للمرأة وخلق فرص عمل جديدة لها في ندوة بالبحيرة

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وجه محمد سعفان وزير القوى العاملة، مديريات القوى العاملة بالمحافظات بأهمية تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في مجال العمل وتمكين المرأة في مجال العمل وتمكين المرأة اقتصادياً ونشر ثقافة المساواة بين الجنسين.

وفي هذا الإطار نظمت مديرية القوي العاملة بمحافظة البحيرة ندوة بعنوان: «التمكين الاقتصادي للمراة وخلق فرص عمل جديدة لها» بمركز التدريب المهني بحوش عيسى، بالتعاون مع المحافظة وفرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقام السيد الخطيب مدير المديرية بشرح حقوق المرأة في بيئة العمل، وكيفية العمل على توعيتها، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضدها والتمكين الاقتصادي لها، في إطار قراري وزير القوى العاملة بشأن تنظيم عمل المرأة ليلا، وتوضيح الأعمال المحظور عملها فيها.

كما تم التطرق إلى دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ مشروعات لخريجي التدريب المهني من الجنسين، والتسهيلات التي يتم تقديمها للشباب من الجهاز، وشروط الحصول على التمويل اللازم، وكيفية اعداد دراسات جدوى لتلك المشروعات.

حضر الندوة السيد نصار مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، ومحمد عاشور مدير مركز التدريب المهني بحوش عيسى، ورباب عبدالله مدير إدارة بحوث العمالة بالمديرية.

التمكين الاقتصادي للمراة وخلق فرص عمل جديدة لها في ندوة بالبحيرةالتمكين الاقتصادي للمراة وخلق فرص عمل جديدة لها في ندوة بالبحيرة
التمكين الاقتصادي للمراة وخلق فرص عمل جديدة لها في ندوة بالبحيرةالتمكين الاقتصادي للمراة وخلق فرص عمل جديدة لها في ندوة بالبحيرة

المصرى اليوم

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