مسيرة نيلية وعروض فنية وأغاني وطنية في احتفال القليوبية بثورة 30 يونيو (صور)

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شارك اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، السبت، في الاحتفالية التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو على كورنيش نهر النيل بمدينة بنها أمام ديوان عام المحافظة.

اشتملت الاحتفالية على تنظيم مسيرة نيلية بنهر النيل شارك بها 100 شاب وفتاة وعروض فنية واغاني وطنية وعروض تنورة قام بها شباب من مدارس الصم والبكم بالمحافظة، حيث ادخلت العروض البهجة على جميع الحضور، وشارك بالاحتفالية الدكتورة ايمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة.

واكد محافظ القليوبية خلال حضوره الاحتفالية أن ثورة 30 يونيو تعد علامة فارقة في تاريخ مصر، حيث إنها أنقذت الشعب المصري من المخاطر والمكايد التي كانت تحاك لإسقاط الدولة المصرية القديمة.

وأوضح أن هذه الثورة تعد دليلا على وعي الشعب المصرية وشدة حبه لمصر، حيث إن المصريين كما عهدناهم وعاهدهم العالم أنه يلبون نداء الوطن ويتضامنون مع القوات المسلحة المصرية التي تعد درع الأمان لمصر.

وتقدم المحافظ بالنيابة عن ابناء محافظة القليوبية وقيادتها الامنية والتنفيذية والشعبية بخالص التهاني القلبية لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الذكري الثامنة لثورة 30 يونيو والتي كانت سببا فارقا في تاريخ مصر الحديثة وبداية لعصر التقدم والازدهار لبناء مصر الجديدة، مؤكدا أن ما تم إنجازه من مشروعات على أرض المحافظة خلال الـ 8 سنوات يُعد إعجازاً لم يحدث من قبل.

وأوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ 286 مشروع تنموي وخدمي بتكلفه تخطت الـ 16 مليار جنيه للنهوض بمستوى الخدمات المؤداه لأبناء المحافظة في حين ان المشروعات الجاري تنفيذها خلال العام الجاري حوالي 173 مشروع بتكلفة 17.6 مليار جنيه بخلاف تكلفة مشروعات تبطين الترع والمساقي، موضحا أنه جاري تنفيذ المبادرة الرئاسية حياه كريمة لتطوير الريف المصري على قدم وساق.

ولفت إلى أنه تم اختيار 36 قرية و148 كفر وعزبة تابع لمدينة شبين القناطر بتكلفة تصل إلى 2.5 مليار جنيه لتشهد أعمال بناء وتطوير من خلال إقامة بنيه تحتية جديده وتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وإنشاء مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية وكباري وتوصيل غاز طبيعي لتحسين مستوي معيشة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، لافتا إلى انه جاري مضاعفة الأعمال بالتنسيق مع جهاز تعمير القاهرة الكبرى للانتهاء من تنفيذ المشروعات ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وجه المحافظ الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاهتمامه بتحسين جوده حياه المواطنين وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية بتلك المحافظة ذات المساحة الكبيرة والكتلة السكانية الهائلة، قائلاً: أن ما يحدث يُعد نقله نوعية لدولة جديدة يستطيع أن يفخر بها كل مصري، دولة جديدة في كل مرافقها وبفكر جديد، دولة جديدة في مشروعاتها وخدماتها المؤداه للمواطنين، دولة جديدة تنال احترام دول العالم، دولة جديدة تولي مرض الضمور العضلي للأطفال اهتماماً خاصاً وتسعى لتوفير العلاج اللازم لهم.

مسيرة نيلية وعروض فنية وأغاني وطنية في إحتفال القليوبية بثورة 30 يونيو

مسيرة نيلية وعروض فنية وأغاني وطنية في إحتفال القليوبية بثورة 30 يونيو

مسيرة نيلية وعروض فنية وأغاني وطنية في إحتفال القليوبية بثورة 30 يونيو

مسيرة نيلية وعروض فنية وأغاني وطنية في إحتفال القليوبية بثورة 30 يونيو

مسيرة نيلية وعروض فنية وأغاني وطنية في إحتفال القليوبية بثورة 30 يونيو