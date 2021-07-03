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بدء تسليم خطابات الندب للمشاركين في امتحانات الثانوية العامة غدا

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بدء تسليم خطابات الندب للمشاركين في امتحانات الثانوية العامة غدا بدء تسليم خطابات الندب للمشاركين في امتحانات الثانوية العامة غدا

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تبدأ المديريات التعليمية بالقاهرة والمحافظات ،الأحد، تسليم وتوزيع خطابات المعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة ،حيث خاطبت المديريات التعليمية الإدارات التعليمية بالحضور يوم الأحد القادم لاستلام خطابات ندب الملاحظين والمراقبين ومقدري الدرجات المنتدبين لأعمال امتحانات الثانوية العامة دور أول، على أن يقوم مندوب الإدارة بتسليمها إلى المدارس المستهدفة فور تسليمها.

ووفقا لقرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يتم استلام خطابات الندب للمشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة ثم فتح باب قبول اعتذارات المعلمين عن المشاركة في اليوم التالي.

وحددت وزارة التربية والتعليم حالات قبول الاعتذار عن المشاركة في امتحانات الثانوية العامة وتشمل:

تقرير قومسيون طبى معتمد بتاريخ حديث وصورة ضوئية من البطاقة العلاجية، أو إجازة بدون مرتب (المستند الدال على ذلك)، أو حالات العمل جزء من الوقت (صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية)، أو وجود نسبة عجز 5%، أو وجود طفل رضيع (حتى سنتين + أصل شهادة ميلاد)، أو وجود طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة( تقرير طبي + شهادة ميلاد).د،أو وفاة الزوج أو الزوجة (شهادة وفاة لا تتجاوز العام)، أو الزوج يعمل بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد (خطاب معتمد من جهة العمل)، أو ندب الزوجين لأعمال الامتحانات (يقبل أحدهما فقط)، أو الحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية.

المصرى اليوم

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