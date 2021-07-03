احتجاجات في إسطنبول مع خروج تركيا رسمياً من اتفاقية تحمي النساء

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تظاهرت المئات من النساء في إسطنبول مع خروج تركيا رسمياً من اتفاقية دولية تحمي النساء من العنف.

ووسط وجود أمني كثيف رفعت المتظاهرات شعارات مؤيدة لحقوق النساء والمثليين وأطلقن الصافرات استهجاناً.

وأقفلت الشرطة الطريق ولكنها أزالت الحواجز لاحقاً وسمحت للمتظاهرات والمتظاهرين بإقامة مسيرة صغيرة.

ومنذ يوم الخميس نزل بضعة آلاف إلى الشوارع في مدن تركية كبرى للاحتجاج على انسحاب البلاد من الاتفاقية، وهي خطوة أثارت انتقادات قوية من حلفاء تركيا الغربيين.

جاءت الاحتجاجات بعد ساعات من دفاع الرئيس رجب طيب إردوغان عن الانسحاب من اتفاقية إسطنبول حيث قال إنها لن تؤثر على حقوق النساء.

وجرى التفاوض على الاتفاقية في أكبر مدينة في تركيا وتمّ التوقيع عليها في عام 2011، وألزمت الموقعين عليها بمنع العنف الأسري ومحاكمة مرتكبيه وتعزيز المساواة.