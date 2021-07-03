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لإهانة الليرة.. تركيا ترحل شابًا فلسطينيًا

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لإهانة الليرة.. تركيا ترحل شابًا فلسطينيًا لإهانة الليرة.. تركيا ترحل شابًا فلسطينيًا

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أوقفت الشرطة التركية فلسطينيا يحمل الجنسية الإسرائيلية، بسبب «إهانته» لليرة التركية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وألقت الشرطة التركية القبض على شاب فلسطيني من «عرب 48» في إسرائيل يدعى، محمد نادر، بسبب نشره مقطع على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يمسح أنفه بالعملة الورقية الرسمية التركية (الليرة) قبل دفع فاتورة أحد المطاعم في مدينة إسطنبول، وفقا لوكالة الأناضول الرسمية التركية.

وذكرت الوكالة أن الشرطة أوقفت نادر بتهمة إهانة أحد رموز السيادة التركية قبل أن يتم ترحيله من البلاد.

ويحمل العرب في إسرائيل الجنسية الإسرائيلية ويطلق عليهم اسم «عرب 48» كونهم رفضوا مغادرة مناطقهم عام 1948 وأصبحوا مكونا ديموجرافيا لإسرائيل.

المصرى اليوم

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