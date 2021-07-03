الداخلية: ضبط 10 آلاف عبوة أدوية مجهولة ومنتهية الصلاحية بـ الإسكندرية

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أحبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ترويج كميات كبيرة من الأدوية المستوردة مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية داخل مخزن بمنطقة سيدى جابر وتمكنت من ضبط 9256 عبوة أدوية أجنبية الصنع بدون فواتير أو مستندات و835 عبوة أدوية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام بحوزة المدير المسؤول عن المخزن تم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة للتحقيق .

وكانت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية وردت معلومات عن وجود كميات كبيرة من الأدوية الطبية بدون ترخيص بمنطقة سيدى جابر وقيام المدير المسؤول بتخزين أدوية طبية أجنبية الصنع ومجهولة المصدر وبعضها منتهية الصلاحية، داخل مخزن غير مرخص وغير مستوفى للاشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن تداول وتخزين الأدوية الطبية بقصد طرحها بالأسواق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.