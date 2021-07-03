أخبار عاجلة

بسبب ركلات الترجيح.. إساءات عنصرية تنهال على ثلاثة من لاعبي إنجلترا -
505 آلاف طن.. "الحبوب" ترسي الدفعة الرابعة من القمح المستورد هذا العام -
8 فوائد للبطيخ.. لهذا السبب لا يمكن التخلي عنه في الصيف -
تسريبات تكشف تحديثات كبرى من أبل لحاسبها "ماك بوك برو" -
التطعيم ضد كورونا أم ارتداء بدلة رواد الفضاء.. أيهما تختار للوقاية؟ -
بخطة أمنية محكمة.. القبض على قاتل عامل التوصيل بالكويت -
اليوم.. الشارع الأردني يترقب جلسة الحسم بـ "قضية الفتنة" -
فريق طبي بمستشفى سليمان الحبيب يعالج "ستينياً" من تضخم البروستات خلال "7" دقائق -
تنبيه من حالة سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على الباحة -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة تستمر لـ 7 مساءً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

إصابة 11 شخصًا في حادث انقلاب سيارة بصحراوي المنيا

Print
إصابة 11 شخصًا في حادث انقلاب سيارة بصحراوي المنيا إصابة 11 شخصًا في حادث انقلاب سيارة بصحراوي المنيا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب، اليوم السبت، 11 شخص إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الغربي، أمام مركز ملوي، بمحافظة المنيا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي العام وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطاراً من عمليات النجدة بوقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بين مركزي ملوي ودير مواس، أسفر الحادث عن إصابة 11 شخص ما بين كسور مضعفة وسحجات وكدمات و وارتجاج بالجمجمة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الغربي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تطهير وتعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية

تطهير وتعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية

استمرار ارتفاع درجات الحرارة بشمال سيناء

استمرار ارتفاع درجات الحرارة بشمال سيناء

بشرى للموظفين في العاصمة الإدارية .. 2000 جنيه بدل سكن تضاق للراتب شهريًا

بشرى للموظفين في العاصمة الإدارية .. 2000 جنيه بدل سكن تضاق للراتب شهريًا

توافد طلاب الثانوية العامة علي لجان الامتحانات لأداء اللغة الثانية

توافد طلاب الثانوية العامة علي لجان الامتحانات لأداء اللغة الثانية