إصابة 11 شخصًا في حادث انقلاب سيارة بصحراوي المنيا

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أصيب، اليوم السبت، 11 شخص إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الغربي، أمام مركز ملوي، بمحافظة المنيا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي العام وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطاراً من عمليات النجدة بوقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بين مركزي ملوي ودير مواس، أسفر الحادث عن إصابة 11 شخص ما بين كسور مضعفة وسحجات وكدمات و وارتجاج بالجمجمة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الغربي.