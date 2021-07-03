فتح المجازر أمام المواطنين لذبح الأضاحي مجانا

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قال الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أنه سيتم فتح مجازر المحافظة أمام المواطنين لذبح الأضاحى خلال فترة عيد الأضحى المبارك مجانا تحت الإشراف الطبى البيطرى الكامل، وذلك حفاظا على البيئة ولمنع التلوث .

وأشار المحافظ، في تصريح له، إلى أنه سيتم تشغيل المجزر الآلى في المنطقة الحرفية بالمساعيد بعد تطويره ورفع كفاءته لاستقبال المواطنين لذبح الأضاحى مجانا وطوال أيام عيد الأضحى المبارك، علاوة على تشغيل المجزر القديم بمدينة العريش لنفس الغرض .

ووجه المحافظ بحظر ذبح الأضاحى في غير الأماكن المخصصة لها، وذلك بهدف الحفاظ على البيئة والنظافة العامة على مستوى المحافظة .