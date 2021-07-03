أخبار عاجلة

بسبب ركلات الترجيح.. إساءات عنصرية تنهال على ثلاثة من لاعبي إنجلترا -
505 آلاف طن.. "الحبوب" ترسي الدفعة الرابعة من القمح المستورد هذا العام -
8 فوائد للبطيخ.. لهذا السبب لا يمكن التخلي عنه في الصيف -
تسريبات تكشف تحديثات كبرى من أبل لحاسبها "ماك بوك برو" -
التطعيم ضد كورونا أم ارتداء بدلة رواد الفضاء.. أيهما تختار للوقاية؟ -
بخطة أمنية محكمة.. القبض على قاتل عامل التوصيل بالكويت -
اليوم.. الشارع الأردني يترقب جلسة الحسم بـ "قضية الفتنة" -
فريق طبي بمستشفى سليمان الحبيب يعالج "ستينياً" من تضخم البروستات خلال "7" دقائق -
تنبيه من حالة سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على الباحة -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة تستمر لـ 7 مساءً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

فتح المجازر أمام المواطنين لذبح الأضاحي مجانا

Print
فتح المجازر أمام المواطنين لذبح الأضاحي مجانا فتح المجازر أمام المواطنين لذبح الأضاحي مجانا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أنه سيتم فتح مجازر المحافظة أمام المواطنين لذبح الأضاحى خلال فترة عيد الأضحى المبارك مجانا تحت الإشراف الطبى البيطرى الكامل، وذلك حفاظا على البيئة ولمنع التلوث .

وأشار المحافظ، في تصريح له، إلى أنه سيتم تشغيل المجزر الآلى في المنطقة الحرفية بالمساعيد بعد تطويره ورفع كفاءته لاستقبال المواطنين لذبح الأضاحى مجانا وطوال أيام عيد الأضحى المبارك، علاوة على تشغيل المجزر القديم بمدينة العريش لنفس الغرض .

ووجه المحافظ بحظر ذبح الأضاحى في غير الأماكن المخصصة لها، وذلك بهدف الحفاظ على البيئة والنظافة العامة على مستوى المحافظة .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تطهير وتعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية

تطهير وتعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية

استمرار ارتفاع درجات الحرارة بشمال سيناء

استمرار ارتفاع درجات الحرارة بشمال سيناء

بشرى للموظفين في العاصمة الإدارية .. 2000 جنيه بدل سكن تضاق للراتب شهريًا

بشرى للموظفين في العاصمة الإدارية .. 2000 جنيه بدل سكن تضاق للراتب شهريًا

توافد طلاب الثانوية العامة علي لجان الامتحانات لأداء اللغة الثانية

توافد طلاب الثانوية العامة علي لجان الامتحانات لأداء اللغة الثانية