طقس اليوم شديد الحرارة نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 40 درجة

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حالة الطقس اليوم وغدا وارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة العالية التي تتعرض لها مصر في الوقت الحالي.

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية في هيئة الأرصاد الجوية، وقال إن الموجة الحارة التي تشهدها البلاد خلال الأيام الحالية سوف تستمر حتى نهاية الأسبوع.

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم السبت شديد الحرارة طوال ساعات النهار، رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وحار رطب على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا رطب على القاهرة الكبرى وباقي المحافظات.

حيث كشف شاهين عن أسباب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها القاهرة والمحافظات إلى تأثير منخفض الهند الموسمي على معظم أنحاء الجمهورية الذي يعمل على رفع درجات الحرارة لتصل إلى 44، ونسب الرطوبة إلى 90 ٪ في معظم ساعات اليوم، مؤكدا على عدم وجود أي تحسن في الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع الجاري.

الطقس اليوم

ترصد «المصري اليوم» حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة على البلاد، يوم السبت 3 يوليو حسب البيان الصادر من هيئة الأرصاد الجوية.

وذكر خبراء هيئة الأرصاد الجوية، في بيان، أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من ( 2: 4 ) درجات، وأشاروا إلى وجود شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم وغدا وارتفاع درجات الحرارة

أيضا توقع الخبراء في هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة البحر المتوسط معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية: جنوبية غربية، اما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجة الحرارة اليوم

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن حمهورية مصر العربية:

درجة الحرارة اليوم العظمى والصغرى

الطقس ودرجة الحرارة في القاهرة 40 26

الطقس ودرجة الحرارة في الإسكندرية 31 24

الطقس ودرجة الحرارة في وادي النطرون 35 24

الطقس ودرجة الحرارة في طنطا 39 25

الطقس ودرجة الحرارة في شبين الكوم 40 25

الطقس ودرجة الحرارة في دمنهور 37 25

الطقس ودرجة الحرارة في بلطيم 33 25

الطقس ودرجة الحرارة في مطروح 31 24

الطقس ودرجة الحرارة في السلوم 33 24

الطقس ودرجة الحرارة في سيوة 40 22

الطقس ودرجة الحرارة في بورسعيد 33 25

الطقس ودرجة الحرارة في دمياط 34 25

الطقس ودرجة الحرارة في الزقازيق 40 25

الطقس ودرجة الحرارة في المنصورة 39 25

الطقس ودرجة الحرارة في الإسماعيلية 40 25

الطقس ودرجة الحرارة في السويس 40 25

الطقس ودرجة الحرارة في العريش 35 25

الطقس ودرجة الحرارة في رفح 34 24

الطقس ودرجة الحرارة في رأس سدر 40 25

الطقس ودرجة الحرارة في نخل 39 19

الطقس ودرجة الحرارة في نويبع 41 28

الطقس ودرجة الحرارة في طابا 39 22

الطقس ودرجة الحرارة في كاترين 35 17

الطقس ودرجة الحرارة في الطور 38 25

الطقس ودرجة الحرارة في شرم الشيخ 43 31

الطقس ودرجة الحرارة في الغردقة 44 31

الطقس ودرجة الحرارة في مرسى علم 42 28

الطقس ودرجة الحرارة في الفيوم 41 25

الطقس ودرجة الحرارة في بنى سويف 41 25

الطقس ودرجة الحرارة في المنيا 42 25

الطقس ودرجة الحرارة في أسيوط 44 25

الطقس ودرجة الحرارة في سوهاج 45 26

الطقس ودرجة الحرارة في قنا 45 26

الطقس ودرجة الحرارة في الأقصر 45 28

الطقس ودرجة الحرارة في أسوان 45 29

الطقس ودرجة الحرارة في ادفو 45 30

الطقس ودرجة الحرارة في أبوسمبل 44 31

الطقس ودرجة الحرارة في الوادى الجديد 44 26

الطقس ودرجة الحرارة في الشلاتين 39 32

الطقس ودرجة الحرارة في أبورماد 38 26

الطقس ودرجة الحرارة في حلايب 37 28

الطقس ودرجة الحرارة في رأس حدربة 36 28

اما في بعض البلدان العربية تكون درجات الحرارة

طالبت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين لمواجهة سوء أحوال الطقس، بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس ساعات النهار وارتدِ قبعة وواقيًا من الشمس، مع تناول كمية كبيرة من السوائل خلال ساعات النهار.