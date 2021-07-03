«صحة غزة»: 75 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بقطاع غزة

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أعلنت صحة غزة صباح يوم السبت، عن عدم تسجيل حالات وفاة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة بالقطاع.

وقالت صحة غزة، خلال موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، إنّها أجرت 510 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، حيثُ سجلت ( 75 ) اصابة جديدة بفيروس كورونا

وأكدت، تعافي 134 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، فيما بلغ اجمالي تراكمي للمصابين 114636 اصابة، و اجمالي الحالات النشطة 2212 حالة

و اجمالي المتعافين 111357 حالة، واجمالي الوفيات 1067 حالة وفاة، واجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 60 حالة.

و اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 42 حالة.

فيما بلغ اجمالي جرعات اللقاحات التي وصلت قطاع غزة: 207200 جرعة وهي تكفي ل 103600 شخص.

و اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح:78620 شخص