أخبار عاجلة

بسبب ركلات الترجيح.. إساءات عنصرية تنهال على ثلاثة من لاعبي إنجلترا -
505 آلاف طن.. "الحبوب" ترسي الدفعة الرابعة من القمح المستورد هذا العام -
8 فوائد للبطيخ.. لهذا السبب لا يمكن التخلي عنه في الصيف -
تسريبات تكشف تحديثات كبرى من أبل لحاسبها "ماك بوك برو" -
التطعيم ضد كورونا أم ارتداء بدلة رواد الفضاء.. أيهما تختار للوقاية؟ -
بخطة أمنية محكمة.. القبض على قاتل عامل التوصيل بالكويت -
اليوم.. الشارع الأردني يترقب جلسة الحسم بـ "قضية الفتنة" -
فريق طبي بمستشفى سليمان الحبيب يعالج "ستينياً" من تضخم البروستات خلال "7" دقائق -
تنبيه من حالة سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على الباحة -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة تستمر لـ 7 مساءً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«صحة غزة»: 75 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بقطاع غزة

Print
«صحة غزة»: 75 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بقطاع غزة «صحة غزة»: 75 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بقطاع غزة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت صحة غزة صباح يوم السبت، عن عدم تسجيل حالات وفاة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة بالقطاع.

وقالت صحة غزة، خلال موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، إنّها أجرت 510 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، حيثُ سجلت ( 75 ) اصابة جديدة بفيروس كورونا

وأكدت، تعافي 134 حالة جديدة من مصابي ، فيما بلغ اجمالي تراكمي للمصابين 114636 اصابة، و اجمالي الحالات النشطة 2212 حالة

و اجمالي المتعافين 111357 حالة، واجمالي الوفيات 1067 حالة وفاة، واجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 60 حالة.

و اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 42 حالة.

فيما بلغ اجمالي جرعات اللقاحات التي وصلت قطاع غزة: 207200 جرعة وهي تكفي ل 103600 شخص.

و اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح:78620 شخص

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الصحة: تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

الصحة: تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

تسجيل 6 وفيات و 468 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 6 وفيات و 468 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

السعودية تسجل 1112 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 1112 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الصحة الفلسطينية : حالتا وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الفلسطينية : حالتا وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس كورونا