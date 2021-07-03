أخبار عاجلة

بسبب ركلات الترجيح.. إساءات عنصرية تنهال على ثلاثة من لاعبي إنجلترا -
505 آلاف طن.. "الحبوب" ترسي الدفعة الرابعة من القمح المستورد هذا العام -
8 فوائد للبطيخ.. لهذا السبب لا يمكن التخلي عنه في الصيف -
تسريبات تكشف تحديثات كبرى من أبل لحاسبها "ماك بوك برو" -
التطعيم ضد كورونا أم ارتداء بدلة رواد الفضاء.. أيهما تختار للوقاية؟ -
بخطة أمنية محكمة.. القبض على قاتل عامل التوصيل بالكويت -
اليوم.. الشارع الأردني يترقب جلسة الحسم بـ "قضية الفتنة" -
فريق طبي بمستشفى سليمان الحبيب يعالج "ستينياً" من تضخم البروستات خلال "7" دقائق -
تنبيه من حالة سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على الباحة -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة تستمر لـ 7 مساءً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وقفة تضامنية مع فلسطين في واشنطن

Print
وقفة تضامنية مع فلسطين في واشنطن وقفة تضامنية مع فلسطين في واشنطن

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك المئات صباح يوم السبت، في وقفة احتجاجية بالعاصمة الأمريكية، للمطالبة بوقف دعم إسرائيل.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأنّ المئات شاركوا بوقفة احتجاجية في واشنطن تطالب الكونجرس والإدارة الأمريكية بوقف تمويل ودعم إسرائيل.

وأعربت عضو الكونجرس عن الحزب الديمقراطي ماري نيومان عن قلقها من التقارير التي تتحدث عن هدم منازل الفلسطينيين في القدس الشرقية.

وقالت نيومان في تغريدة لها على موقع توتير: «لقد رأينا تقارير مقلقة عن أوامر هدم لمنازل فلسطينية في القدس الشرقية، مضيفة أنه لا يجوز إبعاد أي شخص قسرا عن منزله».

وأوضحت أنها تحدثت اليوم في مجلس النواب وحثت إدارة الرئيس بايدن على بذل كل ما في وسعها لوقف عمليات الإخلاء والهدم.

وسبق أن دعت نيومان وزارة الخارجية الأمريكية إلى إدانة انتهاكات سلطات الاحتلال في حي الشيخ جراح، حيث نشرت عن عمليات الاستيلاء على منازل الفلسطينيين من قبل المستوطنين، بعنوان «احفظوا الشيخ جراح».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بيكفورد يتألق أمام إيطاليا.. وراشفورد وسانشو يخذلان ساوثجيت في نهائي يورو 2020 .. فيديو

بيكفورد يتألق أمام إيطاليا.. وراشفورد وسانشو يخذلان ساوثجيت في نهائي يورو 2020 .. فيديو

ملخص مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي يورو 2021.. وركلات الترجيح كاملة .. فيديو

ملخص مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي يورو 2021.. وركلات الترجيح كاملة .. فيديو

عمرو أديب يحذر من انهيار سد النهضة: المياه هتعدي كوبري قصر النيل (فيديو)

عمرو أديب يحذر من انهيار سد النهضة: المياه هتعدي كوبري قصر النيل (فيديو)

أحمد داش يطرح برومو «الحرامي 2» ويعلن موعد عرضه (فيديو)

أحمد داش يطرح برومو «الحرامي 2» ويعلن موعد عرضه (فيديو)