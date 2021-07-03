وقفة تضامنية مع فلسطين في واشنطن

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شارك المئات صباح يوم السبت، في وقفة احتجاجية بالعاصمة الأمريكية، للمطالبة بوقف دعم إسرائيل.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأنّ المئات شاركوا بوقفة احتجاجية في واشنطن تطالب الكونجرس والإدارة الأمريكية بوقف تمويل ودعم إسرائيل.

وأعربت عضو الكونجرس عن الحزب الديمقراطي ماري نيومان عن قلقها من التقارير التي تتحدث عن هدم منازل الفلسطينيين في القدس الشرقية.

وقالت نيومان في تغريدة لها على موقع توتير: «لقد رأينا تقارير مقلقة عن أوامر هدم لمنازل فلسطينية في القدس الشرقية، مضيفة أنه لا يجوز إبعاد أي شخص قسرا عن منزله».

وأوضحت أنها تحدثت اليوم في مجلس النواب وحثت إدارة الرئيس بايدن على بذل كل ما في وسعها لوقف عمليات الإخلاء والهدم.

وسبق أن دعت نيومان وزارة الخارجية الأمريكية إلى إدانة انتهاكات سلطات الاحتلال في حي الشيخ جراح، حيث نشرت فيديو عن عمليات الاستيلاء على منازل الفلسطينيين من قبل المستوطنين، بعنوان «احفظوا الشيخ جراح».