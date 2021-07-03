إسرائيل: لا يوجد نية لفرض إجراءات مشددة بسبب كورونا

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أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت صباح يوم السبت، أنه لا توجد لدى الحكومة أي نية خلال المرحلة الراهنة لفرض إجراءات مشددة في الأماكن العامة، لخفض أعداد مصابي كورونا، مطالبًا الإسرائيليين التحلي بالحذر والالتزام بالإجراءات الوقائية.

وجاء ذلك خلال جلسة نقاش بين بينت ووزارة الصحة والجهات المختصة بوباء «كورونا»، لبحث الوضع الوبائي في إسرائيل وآلية توسيع الإجراءات الوقائية المتخذة بين المواطنين منعاً لتفشي فيروس كورونا بسلالته المتطورة.

وفي سياق متصل، تدرس وزارة الصحة الإسرائيلية، احتمالية تطعيم من يعاني ضعفًا في الجهاز المناعي بتطعيم ثالث، على الرغم من أن هذه الخطوة لم تندرج في إطار البحث الذي تجريه عملاق الأدوية فايزر في إسرائيل.

يذكر أن الوزارة أعلنت الخميس الماضي، تشخيص 295 إصابة جديدة بكورونا، مسجلةً انخفاضاً بنسبة الفحوصات الإيجابية بلغت 0.5%.