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القوى العاملة : صرف 291.2 مليون جنيه إعانات لـ122 ألف عامل بالسياحة

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القوى العاملة : صرف 291.2 مليون جنيه إعانات لـ122 ألف عامل بالسياحة القوى العاملة : صرف 291.2 مليون جنيه إعانات لـ122 ألف عامل بالسياحة

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وافق محمد سعفان، وزير القوى العاملة، ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال بوزارة القوي العاملة ، على صرف 291 مليون و204 آلاف و522 جنيها، لنحو 122 ألفا و628 عاملًا يعملون في 2447 منشأة (الدفعة السادسة والسابعة- دفعة واحدة ) من الصندوق، نظرا لما تمر به شركات وقطاع السياحة من تأثيرات سلبية بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

وقال الوزير إن الصرف يتم بنسبة 100% من الأجر الأساسي للعاملين، وهو الحد الذى قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت فى التأمينات بحد أدنى 600 جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح بصرف مرتبات العمالة المنتظمة بقطاع السياحة المتضررة من (كوفيد-19).

وأكد سعفان أنه تم وضع قواعد خاصة لقطاع السياحة بالاتفاق بين وزارات القوى العاملة والسياحة والتخطيط والتنمية والاقتصادية لإعانة ذلك القطاع، وفقًا لها يتم تقديم الطلبات إلى الاتحاد العام للغرف السياحية لمراجعتها وتقديمها إلى الصندوق، والذى بدوره يقوم بمراجعتها مع التأمينات الاجتماعية، وعلى أثره يتم الصرف للمنشآت المتعثرة بموجب شيكات أو تحويلات بنكية على الحساب الخاص بها.

المصرى اليوم

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