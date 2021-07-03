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طوارىء بسوهاج لشدة الحر وزحام من الشباب والصبية على الاستحمام في النيل والترع

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طوارىء بسوهاج لشدة الحر وزحام من الشباب والصبية على الاستحمام في النيل والترع طوارىء بسوهاج لشدة الحر وزحام من الشباب والصبية على الاستحمام في النيل والترع

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رفعت اليوم محافظة سوهاج، درجة الاستعدادات للحالة «القصوى» بجميع قرى ومدن ومراكز المحافظة، لمواجهة الإرتفاع الشديد في درجة حرارة الجو، فيما شهدت معظم المصالح الحكومية والمديريات الخدمية حالات غياب للموظفين، الذين فضلوا الجلوس في منازلهم واستغلال أيام الأجازات الخاصة بهم في الغياب سواء بالإعتيادى، أو العارضة عقب إرتفاع الحرارة.

وتسببت موجة الحر الشديد بالمحافظة في حالة عزوف من المواطنين عن الخروج إلى الشوارع في وقت الظهيرة، خوفا من الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحرارى، وألتزم عدد كبير من المواطنين منازلهم، وخلت الشوارع في وقت الظهيرة من المارة.

وشهدت شاطىء نهر النيل والترع الكبرى بمختلف قرى ومراكز المحافظة زحاما من الشباب والصبية على الإستحمام هربا من حرارة الجو، في حين رفعت وحدات الإنقاذ النهرى، ومديرية الشؤون الصحية استعداداتها تحسبا لوقوع أي طوارئ أو غرق.

المصرى اليوم

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