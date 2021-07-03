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محافظ بنى سويف يرد على شكوى أهالى «عونى» من تعنت حارس مدرسة زراعية

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محافظ بنى سويف يرد على شكوى أهالى «عونى» من تعنت حارس مدرسة زراعية محافظ بنى سويف يرد على شكوى أهالى «عونى» من تعنت حارس مدرسة زراعية

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قال الدكتور محمد هاني محافظ بنى سويف، إنه تلقى شكوى من اهالى حى عونى بمدينة بنى سويف من تعنت «حارس مزرعة» مدرسة ناصر الزراعية إثر قيامه بإزالة أعمال إضاءة قام بها أهالى المنطقة بامتداد شارع عوني بجوار المدرسة الزراعية «كمساهمة مجتمعية وبجهود ذاتية» لإنارة المنطقة المتاخمة لسور المدرسة

واشار المحافظ إلى انه أحال الشكوى المقدمة من المواطنيين إلى سهام يوسف وكيلة وزارة التعليم لبحثها وتبين ان وكيلة الوزارة كلفت إدارة التعليم الزراعي بالمديرية بتوجيه بعض العاملين بالتعليم الزراعي لمعاينة المشكلة والوقوف على حقيقة الوضع وإعداد تقرير واف عن الموضوع والإجراءت التي تم اتخاذها في هذا الصدد

وقال المحافظ انه تبين من المعاينة الميدانية لموضوع الشكوى وجود سور من الحديد والسلك خاص بالمدرسة والذي يفصل حدود المزرعة عن شارع عوني المجاور لها،وتبين وجود مجموعة من الأسلاك الكهربائية داخل ماسورة بلاستيك مثبتة في السور الحديدي تظهر منها أسلاك خارج الماسورة في اجزاء متعددة وتكاد تصل إلى الأرض وفي متناول المارة وتتصل بعدد من مصابيح إنارة تتغذى على مصدر كهربائى من أحد أعمدة الإنارة بالشارع ،وهو ما يشكل خطورة على سلامة الطلاب أثناء تواجدهم في حصص العملي بالمزرعة، فضلا عن خطورتها على حياة المارة من المواطنين، خاصة مع كونها مثبتة على سورحديدي موصل جيد للكهرباء إليه،مما استدعي إزالة تلك الوصلات حفاظاً على حياة وسلامة المواطنين والطلاب على السواء

المصرى اليوم

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