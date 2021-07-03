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زعيم دولة يتسائل هل سمح الرئيس الأمريكي باغتيالي؟

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زعيم دولة يتسائل هل سمح الرئيس الأمريكي باغتيالي؟ زعيم دولة يتسائل هل سمح الرئيس الأمريكي باغتيالي؟

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اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وكالة المخابرات المركزية والجيش الأمريكي بالتخطيط لاغتياله.

وتسائل مادورو هل الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أذن بذلك؟، جاء ذلك خلال حفل عسكري على خلفية زيارات أجراها مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز وقائد القيادة الجنوبية الأمريكية الأدميرال كريج فالر، لكولومبيا والبرازيل.

واضاف مصادرنا في كولومبيا تؤكد لنا أنهما أتيا لإعداد خطة تستهدفني وتستهدف قادة سياسيين وعسكريين مهمين .

وتابع أنا أتسائل هل سمح الرئيس جو بايدن بالخطة الهادفة إلى اغتيالي واغتيال قادة سياسيين وعسكريين كبار في فنزويلا؟ نعم أم لا؟

المصرى اليوم

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